[baishun] ¿Fin de la impunidad para los compradores?

Japón analiza alinearse con el modelo europeo que penaliza al cliente en medio del auge del turismo sexual y el yen débil

📍Tōkyō | 12 de febrero

Japón se prepara para reabrir un debate legal que durante décadas ha permanecido prácticamente intacto. El gobierno estudia revisar la Ley Antiprostitución para que no solo quienes venden servicios sexuales sean considerados infractores, sino también los compradores, cerrando así una brecha jurídica largamente cuestionada por expertos y organizaciones civiles.

La señal política llegódesde el Ministerio de Justicia. En conferencia de prensa regular, el ministro Hiraguchi Hiroshi confirmó que su cartera creará un panel de expertos dentro del actual año fiscal —que concluye en marzo— con el objetivo de analizar posibles reformas a la normativa vigente desde 1956.

“En los últimos años, actos como la solicitación de sexo en la vía pública se han convertido en un problema social, y existe una creciente demanda de medidas adecuadas”, afirmó Hiraguchi.



“Confío en que este panel utilice su conocimiento para debatir cómo debe regularse la prostitución frente a los nuevos desafíos sociales”.

Aunque el ministro evitó precisar si la penalización directa de los compradores está explícitamente sobre la mesa, el trasfondo político es claro. La iniciativa surge tras una instrucción directa de la primera ministra Sanae Takaichi, quien en noviembre pidió evaluar sanciones contra quienes pagan por sexo, luego de que el diputado Rintaro Ogata reclamara medidas más duras en el Parlamento.

Una ley desequilibrada en el centro de la crítica

La Ley Antiprostitución japonesa establece que el acto en sí es ilegal, pero solo penaliza la solicitación pública, lo que en la práctica ha significado que las personas que venden sexo —muchas veces bajo coerción o necesidad económica— sean las únicas arrestadas o multadas. Los compradores, en cambio, quedan fuera del alcance penal.

Los casos que involucran a menores se procesan bajo otras normativas, como la ley de prohibición de prostitución infantil y la Ley de Bienestar Infantil. Sin embargo, este entramado legal ha mostrado límites evidentes. En septiembre pasado, una niña tailandesa de 12 años pidió ayuda a autoridades migratorias tras ser obligada a prestar servicios sexuales en un salón de masajes de Tokio. Fue reconocida como víctima de trata y repatriada, pero el comprador no será procesadobajo la ley actual.

Kabukichō, turismo sexual y yen débil

El debate se intensifica en un contexto social delicado. En los últimos años, Japón ha visto un aumento del turismo sexual, impulsado por el yen débil, el auge del turismo internacional y la viralización en redes sociales. Distritos como Kabukichō, en Shinjuku, se han convertido en puntos de atracción tanto para turistas extranjeros como para residentes.

Paralelamente, preocupa el aumento de adolescentes que huyen de casa y terminan en prostitución callejera, así como el fenómeno de mujeres jóvenes endeudadas por clubes de anfitriones poco éticos, que las empujan a vender sexo para saldar cuentas. La policía ha reforzado operativos contra estas mujeres, lo que ha generado una pregunta recurrente en la opinión pública: ¿por qué solo ellas son arrestadas y no quienes compran?

Según la Agencia Nacional de Policía , 381 personas fueron arrestadas en 2024 por violar la Ley Antiprostitución, casi en su totalidad vendedoras.

Japón frente al espejo internacional

El debate japonés no ocurre en aislamiento. En el extranjero, la mayoría de los estados de EE. UU. penalizan tanto la venta como la compra de sexo; países como Suecia y Francia castigan únicamente a los compradores, mientras que Países Bajos y Alemania han legalizado la prostitución. Nueva Zelanda, entre otros, optó por la despenalización total.

Japón, ahora, se enfrenta a una decisión clave: mantener un modelo que castiga a los más vulnerables o redefinir su enfoque hacia la responsabilidad del comprador. El panel de expertos marcará el primer paso, pero el debate ya está instalado en la sociedad —y promete sacudir uno de los tabúes legales más persistentes del país.

Marco legal

La Ley Antiprostitución de Japón (Baishun Boshi Ho) fue promulgada en 1956, en un contexto de reformas morales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque el texto establece que la prostitución es ilegal, en la práctica la norma solo castiga la solicitación en la vía pública. Esto ha generado críticas durante años por su aparente desequilibrio estructural: las personas que venden servicios sexuales pueden ser arrestadas o multadas, mientras que los compradores no enfrentan sanciones directas bajo esta legislación. Cuando los casos involucran a menores de edad, se aplican otras normativas más severas, como la Ley de Prohibición de la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil, así como la Ley de Bienestar Infantil, que prioriza la protección de la víctima y contempla penas más estrictas. La posible reforma impulsada por el Ministerio de Justicia abriría la puerta a incluir también la compra de servicios sexuales como conducta sancionable. De concretarse, Japón se acercaría a modelos como el de Suecia o Francia, donde la ley penaliza únicamente al comprador y no a la persona que vende sexo.

Kanji Rōmaji Traducción / Explicación 売春防止法 Baishun Bōshi Hō Ley Antiprostitución (1956). Regula la prostitución entre adultos. Declara ilegal el acto, pero penaliza principalmente la solicitación pública. 児童買春・児童ポルノ禁止法 Jidō Baishun / Jidō Poruno Kinshi Hō Ley de Prohibición de la Prostitución Infantil y Pornografía Infantil. Sanciona delitos sexuales que involucren menores de 18 años. 児童福祉法 Jidō Fukushi Hō Ley de Bienestar Infantil. Protege a menores en situaciones de abuso, explotación o negligencia. 人身取引対策 Jinshin Torihiki Taisaku Medidas contra la trata de personas. Marco normativo y policial para combatir explotación transnacional. 刑法 Keihō Código Penal japonés. Regula delitos generales; puede intervenir en casos vinculados a coerción o explotación.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en contexto 売春 Baishun 売 (vender) + 春 (primavera, eufemismo histórico) Prostitución 買春 Kaishun 買 (comprar) + 春 Compra de servicios sexuales 客引き Kyakuhiki 客 (cliente) + 引き (atraer) Solicitar clientes en la vía pública 違法 Ihō 違 (violar) + 法 (ley) Acto ilegal 処罰 Shobatsu 処 (castigo) + 罰 (pena) Sanción penal 有識者会議 Yūshikisha Kaigi 有識者 (expertos) + 会議 (reunión) Panel o comité de expertos 未成年 Miseinen 未 (no) + 成年 (mayoría de edad) Menor de edad 人身取引 Jinshin Torihiki 人身 (persona) + 取引 (transacción) Trata de personas

