[kusei shūrō seido] Cambio en la política de mano de obra migrante

En un país que envejece, el gobierno apuesta por extranjeros capacitados como pilares del futuro laboral

📍Tōkyō | 26 de septiembre

Japón ha decidido dar un giro histórico en su política de incorporación de trabajadores extranjeros. Desde abril de 2027, se pondrá en marcha el nuevo Ikusei Shūrō Seido (育成就労制度, Sistema de Empleo Formativo”), diseñado para formar y reconocer a extranjeros como profesionales especializados en sectores con fuerte escasez de mano de obra: cuidado de personas mayores, construcción y agricultura.

Con esta reforma, se abolirá el polémico Ginō Jisshū Seido (技能実習制度, Programa de Prácticas Técnicas), vigente desde 1993 y criticado tanto dentro como fuera de Japón por casos de explotación laboral, bajos salarios y falta de protección para los trabajadores.

🏗️ ¿En qué consiste el nuevo sistema?

El esquema de “empleo formativo” busca dejar atrás la lógica de “practicantes temporales” y pasar a un modelo de desarrollo profesional:

⏳ Duración estándar: 3 años de trabajo con formación estructurada.

🎓 Meta: que los participantes alcancen el nivel requerido para obtener la visa de Tokutei Ginō (特定技能, “Habilidad Específica”) , que permite permanecer más tiempo en Japón y tener mayor estabilidad.

📊 Áreas prioritarias: sectores estratégicos donde Japón no logra cubrir la demanda con mano de obra local: 👴 Kaigo (介護, Cuidado de ancianos) , clave en un país envejecido. 🏗️ K ensetsu (建設, Construcción) , fundamental en un contexto de reconstrucción y mantenimiento de infraestructura. 🌾 Nōgyō (農業, Agricultura) , vital para la seguridad alimentaria.



⚖️ Marco legal y cambios claves

El nuevo sistema se apoya en la reforma de la Ley de Inmigración aprobada en 2024.

Hasta ahora, la ley preveía que este marco entrara en vigor en junio de 2027, pero el gobierno decidió adelantar la fecha al 1 de abril de 2027, coincidiendo con el inicio del año fiscal japonés.

El Jefe de Gabinete, Hayashi Yoshimasa, declaró tras la decisión:

“Japón necesita convertirse en un país elegido como un lugar atractivo para trabajar. No solo por la escasez de mano de obra, sino por la creciente competencia internacional por el talento humano”.

🌍 Contexto internacional y social

👷 Competencia global por trabajadores: Países como Alemania, Canadá o Corea del Sur han flexibilizado sus políticas migratorias para atraer cuidadores, ingenieros y agricultores. Japón busca no quedarse atrás.

💔 Crisis del sistema anterior: El “programa de prácticas técnicas” se pensó como cooperación internacional, pero en la práctica derivó en explotación: salarios precarios, restricciones de movilidad y múltiples casos judiciales.

🏙️ Impacto demográfico: Japón tiene un 30% de población mayor de 65 años, y sin mano de obra extranjera sería imposible sostener servicios básicos.

👀 ¿Qué cambia para los extranjeros?

🚫 Ya no serán “aprendices” sin voz ni voto, sino trabajadores en formación reconocida .

✅ Podrán aspirar a una visa de más largo plazo , con la posibilidad de residencia estable si avanzan al nivel “特定技能2号”, que abre incluso la puerta a la residencia permanente.

⚖️ El gobierno deberá garantizar derechos laborales, salarios mínimos y movilidad entre empleadores, algo limitado en el sistema previo.

📌 Reflexión final

El anuncio marca un antes y un después en la política migratoria de Japón. El reto será que esta reforma no quede solo en palabras, sino que realmente proteja y valore a los extranjeros que sostendrán gran parte de la economía japonesa en las próximas décadas.

En 1993 se abrió la puerta con un sistema que terminó siendo cuestionado. En 2027, Japón promete no solo abrir la puerta, sino también ofrecer un camino digno y estable a quienes decidan venir a trabajar y formarse aquí.

©NoticiasNippon