[kyō no kion] contraste climático extremo

Un Japón partido en dos: frío en el norte, sofoco en el sur

📍Tōkyō | 1 de octubre

El primer día de octubre arrancó con un fuerte contraste climático entre el este y norte de Japón frente al oeste.

En Tokio , la capital vivió un día muy inusual: por primera vez en 112 días la temperatura máxima no llegó a los 25 °C. El termómetro marcó apenas 23.6 °C poco después de la medianoche. Desde el 11 de junio no se daba una jornada sin “夏日 (natsubi)” o “día veraniego” (cuando supera los 25 °C).

En Tōhoku, el ambiente fue incluso más fresco: Sendai llegó solo a 20.6 °C, y Morioka descendió a 18.9 °C, generando sensación de frío a plena luz del día.

La causa: la presencia de una baja presión y vaguadas que trajeron lluvias y nubes persistentes, impidiendo que el sol calentara el ambiente.

Mientras tanto en el oeste: ¡verano en pleno octubre!

En contraste, el oeste del país vivió un escenario completamente distinto.

Kōchi (Shikoku) : 31.5 °C en Shimanoto, un calor digno de agosto.

Yamaguchi y Hita (Ōita, Kyūshū): alrededor de 30 °C, registrando 真夏日 (manatsubi), es decir, “día de pleno verano”.

La tabla oficial de la JMA (Agencia Meteorológica de Japón) confirma que Okinawa lideró los récords del día, con máximas que rondaron los 33.5 °C en Kumejima y 33.4 °C en Izena, superando los promedios históricos y, en varios casos, marcando nuevos récords de octubre.

Esto refleja un fenómeno de “doble Japón climático”: mientras el norte empieza a sentir el otoño, el sur y el oeste permanecen bajo un calor intenso y fuera de temporada.

📈 Datos destacados del ranking de temperaturas

Kumejima (Okinawa) – 33.5 °C → récord de octubre. Izena (Okinawa) – 33.4 °C. Naha (Okinawa) – 33.1 °C. Tonon (Okinawa) – 33.0 °C. Itokazu (Okinawa) – 33.0 °C.

➡️ En total, 5 localidades de Okinawa renovaron su récord histórico para un 1 de octubre.

⏭️ Lo que viene mañana

El jueves 2 traerá recuperación de temperaturas en el este y norte:

Tokio : se esperan 27 °C , es decir, +3 °C respecto a hoy.

Sendai: un salto de +6 °C, alcanzando los 27 °C.

Será un día de contrastes: mañanas frescas y agradables, pero al mediodía el calor regresará, obligando a volver al uso de ropa ligera.

En Kyūshū, Shikoku y Okinawa, se mantendrán los 30 °C, prolongando una “segunda ola veraniega” en pleno octubre.

🌍 Contexto

Este inicio de octubre refleja dos caras del cambio climático en Japón:

El norte se adelanta al otoño con lluvias, cielos grises y chaquetas ligeras en las calles.

El sur y oeste viven un octubre atípico, con escenas veraniegas, abanicos y aire acondicionado todavía encendidos.

Para muchos extranjeros en Japón, este contraste puede resultar desconcertante: mientras en Tokio ya se siente el aroma de “秋 (aki, otoño)”, en Okinawa el verano parece no terminar nunca.

📌 Consejo práctico:

En Kantō y Tōhoku prepara chaqueta ligera para la mañana y la noche.

En Kyūshū, Shikoku y Okinawa, mantén el bloqueador solar y la ropa fresca: el “verano de octubre” aún no da tregua.

