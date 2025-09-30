[kyō no kion] El calor resiste en el sur

El sur arde, el norte se enfría: Japón dividido por el clima en el cierre de septiembre

📍Tōkyō | 30 de septiembre

El último día de septiembre trajo un cambio notorio en el mapa térmico de Japón. Aunque el sol se impuso en gran parte del país gracias a la influencia de un sistema de alta presión, la masa de aire cálido que dominaba ayer retrocedió hacia el sur.

El resultado: temperaturas más contenidas, menos “真夏日” (manatsu-bi, días de 30 °C o más) y un panorama climático mucho más variado según la región.

☀️ Reducción drástica de los “días de verano intenso”

Ayer : 140 puntos de observación superaron los 30 °C.

Hoy : apenas 43 puntos , la mayoría en Okinawa y Amami.

En Kanto , el mercurio se quedó corto: Chikusei , Shimodate (Ibaraki): 29.4℃ Sano (Tochigi): 28.3℃ Centro de Tokio: 28.4℃



Esto significa que, por primera vez en varios días, no hubo localidades en Kanto que alcanzaran los 30 °C.

En el centro y oeste del país la situación fue similar: solo casos aislados como Ibigawa (Gifu): 30.5 °C).

🌡️ El norte: mañanas frías, tardes cálidas

La radiación nocturna hizo descender con fuerza los termómetros en norte de Japón, pero el cielo despejado del día elevó rápidamente las temperaturas. El contraste fue extremo:

Teshio-chō (Hokkaidō): mínima 4.0℃ / máxima 22.4℃ → diferencia de 18.4℃.

Morioka (Iwate): mínima 10.2℃ / máxima 25.9℃ → diferencia de 15.7℃.



👉 Esto significa que en pocas horas la gente pasó de necesitar abrigo a sentir un ambiente casi veraniego.

📉 Pronóstico para mañana (1 de octubre, miércoles)

Kanto y Tōhoku :

El ingreso de lluvias impedirá que la temperatura suba. Tokio: 24℃ (hoy 28.4℃ → descenso notable). Sendai: 22℃.

Se espera sensación de frescura casi otoñal .

Hokkaidō : con más nubosidad, el rango de temperaturas será menor que hoy.

Oeste de Japón (Kinki, Chūgoku, Kyūshū): sin cambios importantes, sol firme y máximas cercanas a los 30℃, con un calor aún veraniego en las horas centrales.

📌 Contexto humano y cotidiano

En Tokio , después de semanas de calor persistente, la población pudo sentir el cambio estacional: ropa de manga larga empieza a aparecer en la calle.

En Hokkaidō y Tōhoku , la gente debió sacar chaquetas por la mañana, pero a mediodía algunos ya buscaban sombra.

En Okinawa y Amami, el calor sigue resistiéndose al calendario: hoy Yorontō (Kagoshima) marcó 33.9℃, la más alta del país, recordándonos que el verano tropical aún no suelta su dominio.

✅ Conclusión:

Septiembre se despide mostrando el contraste típico de Japón: norte con casi sabor otoñal, centro con un calor ya menos agobiante, y el sur que sigue ardiendo bajo un sol casi veraniego. El cambio de mes traerá más lluvias y aire fresco al este del país, señal de que el otoño meteorológico comienza a ganar terreno.

©NoticiasNippon