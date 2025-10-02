[kyō no kion] Japón vive un clima “esquizofrénico”

Cambio climático a la vista: el calendario de estaciones ya no funciona

📍Tōkyō | 2 de octubre

Hoy el clima en Japón sorprendió con contrastes extremos: mientras Kanto y el norte volvieron a sentir un calor de verano tras un día fresco, en Okinawa se vivió un hecho histórico: el primer mōshobi ( 猛暑日 , día de calor extremo de 35℃ o más) registrado en octubre desde que existen datos.

🔥 Un regreso inesperado del calor en el norte

Ayer, en Tokio y el Pacífico norte, el aire era fresco y hasta un poco frío. Hoy, en cambio, el sol radiante levantó los termómetros más de 5℃ respecto al día anterior .

La capital y muchas ciudades de Kanto y Tōhoku superaron los 25℃ (夏日, natsubi, día de verano) , con una sensación seca y agradable, pero que recuerda al verano recién ido.

Curiosamente, la mañana empezó con frío otoñal en Hokkaidō e interiores de Chūbu, donde la radiación nocturna bajó la temperatura hasta los 5℃ en algunos puntos. Un contraste brutal entre el amanecer frío y el mediodía veraniego.

🌺 Okinawa: calor histórico en pleno octubre

Bajo la influencia del anticiclón del Pacífico , Okinawa sigue en un eterno verano.

A las 14:19 en Uruma (Miyagijima) el termómetro marcó 35.0℃ , lo que convierte este día en el primero del año con猛暑日 en la prefectura .

Hasta ahora, el máximo del año había sido 34.8℃ en septiembre. Nunca antes, desde que hay registros, Okinawa había alcanzado un猛暑日 en octubre.

A nivel nacional, este fenómeno es extraordinariamente raro: solo se había registrado en 6 lugares en toda la historia.

📊 Contexto climático

El calor tardío se debe a que el agua del mar está ahora más caliente que en agosto , lo que intensifica la acumulación de calor en el aire.

Este patrón refleja lo que meteorólogos advierten: las estaciones se están desfasando. El “veranillo de octubre” ya no es una rareza aislada, sino una tendencia vinculada al cambio climático.

⏳ Lo que viene mañana

Norte y Hokuriku : seguirán con cielos despejados y temperaturas templadas durante el día, aunque con mañanas frías y fuertes contrastes térmicos .

Oeste de Japón : se esperan nubes y lluvias por un frente atmosférico. El calor bajará, pero la humedad puede hacer sentir bochorno.

Okinawa: el calor intenso continuará, con riesgos de golpe de calor (熱中症, necchūshō).

🧾 Clave para la vida diaria

En el norte: ropa en capas, para aguantar mañanas frías y tardes cálidas.

En Okinawa y Kyūshū: máxima precaución con el sol y la deshidratación, incluso en octubre.

A nivel social, estas anomalías reactivan el debate sobre la necesidad de adaptar infraestructuras, escuelas y lugares de trabajo a un calendario climático que ya no sigue las reglas tradicionales.

📌 En síntesis:



Hoy Japón vivió un clima “esquizofrénico”: en unas regiones parecía invierno al amanecer y verano en la tarde, mientras Okinawa escribió una página histórica con su猛暑日 de octubre. Este contraste nos recuerda que el cambio climático no espera, y que la vida cotidiana, desde la ropa hasta la salud, necesita nuevas rutinas para un Japón cada vez más impredecible.

