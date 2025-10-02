[harou~īn] Halloween en Shibuya bajo ley seca

‘No vengan a molestar’: alcalde de Shibuya advierte a turistas y fiesteros

📍Tōkyō |2 de octubre

En Japón, Halloween se convirtió en una mezcla de fiesta y caos urbano. El epicentro siempre ha sido Shibuya, donde miles de jóvenes —japoneses y extranjeros— se concentran para tomarse fotos, beber en la calle y celebrar sin que haya un evento oficial organizado. Pero ese ambiente festivo pronto se transformó en un problema social y legal: peleas, vandalismo, basura acumulada, incluso autos circulando entre multitudes.

Este 2025, el mensaje de las autoridades de Shibuya es directo:

👉 “禁止だよ！迷惑ハロウィーン (¡Prohibido! Halloween molesto)”.

⚖️ Marco legal

Ordenanza de Shibuya contra la bebida en vía pública Desde 2019 está prohibido el consumo de alcohol en la calle durante Halloween y Año Nuevo.

Sanción: multas administrativas y decomiso de bebidas. Restricciones a la venta de alcohol A los negocios de la zona se les pide suspender voluntariamente la venta de alcohol en la noche del 31 de octubre.

No es una prohibición penal directa, pero incumplir puede traer inspecciones estrictas y pérdida de reputación comercial. Protección de bienes públicos (ハチ公像) La estatua de Hachikō, símbolo turístico frente a la estación, será tapada con vallas provisionales para evitar daños o aglomeraciones peligrosas.

Vandalizar o forzar las barreras caería bajo el Código Penal japonés (器物損壊罪, delito de daño a la propiedad) con penas de hasta 3 años de cárcel o multa de 300.000 yenes. Tránsito y seguridad La policía impondrá restricciones de tráfico y controlará las concentraciones masivas.

Los desórdenes pueden ser castigados bajo la Ley de Contravenciones Menores (軽犯罪法) con arrestos inmediatos. Cierre de áreas sensibles Se cerrarán temporalmente los puntos de fumadores en la vía pública para reducir riesgos de incendio y acumulación de gente.

👮‍♀️ Dispositivo de seguridad

Más de un centenar de guardias privados distribuidos en 10 puntos estratégicos.

90 funcionarios municipales dedicados a informar y orientar.

Material preventivo en inglés, chino y coreano , para advertir a turistas y residentes extranjeros.

Colaboración con medios internacionales para disuadir a quienes planeen viajar solo para la fiesta.

🌍 Contexto humano y social

El distrito enfrenta un dilema cultural: por un lado, Halloween es visto como una oportunidad de alegría, convivencia familiar y turismo creativo (con desfiles infantiles y actividades escolares); por otro, la versión nocturna se convirtió en un símbolo de descontrol juvenil y turistificación, con miles de visitantes que no siempre respetan las normas locales.

El alcalde Hasebe lo resumió con una frase clara:

👉 “Quien venga a Shibuya a hacer un Halloween molesto, mejor que no venga”.

📌 Claves para extranjeros residentes y turistas

No beber en la calle (riesgo de multa o arresto).

No fumar fuera de áreas habilitadas (esas zonas estarán cerradas).

Respetar la policía y las vallas (romperlas puede ser delito penal).

Planear alternativas: barrios como Ikebukuro y Kawasaki promueven “Halloween familiar” con desfiles y actividades seguras.

