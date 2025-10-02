Noticias Nippon

[harou~īn] Halloween en Shibuya bajo ley seca

‘No vengan a molestar’: alcalde de Shibuya advierte a turistas y fiesteros

📍Tōkyō |2 de octubre

En Japón, Halloween se convirtió en una mezcla de fiesta y caos urbano. El epicentro siempre ha sido Shibuya, donde miles de jóvenes —japoneses y extranjeros— se concentran para tomarse fotos, beber en la calle y celebrar sin que haya un evento oficial organizado. Pero ese ambiente festivo pronto se transformó en un problema social y legal: peleas, vandalismo, basura acumulada, incluso autos circulando entre multitudes.

Este 2025, el mensaje de las autoridades de Shibuya es directo:
👉 “禁止だよ！迷惑ハロウィーン (¡Prohibido! Halloween molesto)”.

 

⚖️ Marco legal

  1. Ordenanza de Shibuya contra la bebida en vía pública

    • Desde 2019 está prohibido el consumo de alcohol en la calle durante Halloween y Año Nuevo.

    • Sanción: multas administrativas y decomiso de bebidas.

  2. Restricciones a la venta de alcohol

    • A los negocios de la zona se les pide suspender voluntariamente la venta de alcohol en la noche del 31 de octubre.

    • No es una prohibición penal directa, pero incumplir puede traer inspecciones estrictas y pérdida de reputación comercial.

  3. Protección de bienes públicos (ハチ公像)

    • La estatua de Hachikō, símbolo turístico frente a la estación, será tapada con vallas provisionales para evitar daños o aglomeraciones peligrosas.

    • Vandalizar o forzar las barreras caería bajo el Código Penal japonés (器物損壊罪, delito de daño a la propiedad) con penas de hasta 3 años de cárcel o multa de 300.000 yenes.

  4. Tránsito y seguridad

    • La policía impondrá restricciones de tráfico y controlará las concentraciones masivas.

    • Los desórdenes pueden ser castigados bajo la Ley de Contravenciones Menores (軽犯罪法) con arrestos inmediatos.

  5. Cierre de áreas sensibles

    • Se cerrarán temporalmente los puntos de fumadores en la vía pública para reducir riesgos de incendio y acumulación de gente.

 

👮‍♀️ Dispositivo de seguridad

  • Más de un centenar de guardias privados distribuidos en 10 puntos estratégicos.

  • 90 funcionarios municipales dedicados a informar y orientar.

  • Material preventivo en inglés, chino y coreano, para advertir a turistas y residentes extranjeros.

  • Colaboración con medios internacionales para disuadir a quienes planeen viajar solo para la fiesta.

 

🌍 Contexto humano y social

El distrito enfrenta un dilema cultural: por un lado, Halloween es visto como una oportunidad de alegría, convivencia familiar y turismo creativo (con desfiles infantiles y actividades escolares); por otro, la versión nocturna se convirtió en un símbolo de descontrol juvenil y turistificación, con miles de visitantes que no siempre respetan las normas locales.

El alcalde Hasebe lo resumió con una frase clara:
👉 “Quien venga a Shibuya a hacer un Halloween molesto, mejor que no venga”.

 

📌 Claves para extranjeros residentes y turistas

  • No beber en la calle (riesgo de multa o arresto).

  • No fumar fuera de áreas habilitadas (esas zonas estarán cerradas).

  • Respetar la policía y las vallas (romperlas puede ser delito penal).

  • Planear alternativas: barrios como Ikebukuro y Kawasaki promueven “Halloween familiar” con desfiles y actividades seguras.

 

 

 

