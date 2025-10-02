[harou~īn] Halloween en Shibuya bajo ley seca

‘No vengan a molestar’: alcalde de Shibuya advierte a turistas y fiesteros
📍Tōkyō |2 de octubre
En Japón, Halloween se convirtió en una mezcla de fiesta y caos urbano. El epicentro siempre ha sido Shibuya, donde miles de jóvenes —japoneses y extranjeros— se concentran para tomarse fotos, beber en la calle y celebrar sin que haya un evento oficial organizado. Pero ese ambiente festivo pronto se transformó en un problema social y legal: peleas, vandalismo, basura acumulada, incluso autos circulando entre multitudes.
Este 2025, el mensaje de las autoridades de Shibuya es directo:
👉 “禁止だよ！迷惑ハロウィーン (¡Prohibido! Halloween molesto)”.
⚖️ Marco legal
-
Ordenanza de Shibuya contra la bebida en vía pública
-
Desde 2019 está prohibido el consumo de alcohol en la calle durante Halloween y Año Nuevo.
-
Sanción: multas administrativas y decomiso de bebidas.
-
-
Restricciones a la venta de alcohol
-
A los negocios de la zona se les pide suspender voluntariamente la venta de alcohol en la noche del 31 de octubre.
-
No es una prohibición penal directa, pero incumplir puede traer inspecciones estrictas y pérdida de reputación comercial.
-
-
Protección de bienes públicos (ハチ公像)
-
La estatua de Hachikō, símbolo turístico frente a la estación, será tapada con vallas provisionales para evitar daños o aglomeraciones peligrosas.
-
Vandalizar o forzar las barreras caería bajo el Código Penal japonés (器物損壊罪, delito de daño a la propiedad) con penas de hasta 3 años de cárcel o multa de 300.000 yenes.
-
-
Tránsito y seguridad
-
La policía impondrá restricciones de tráfico y controlará las concentraciones masivas.
-
Los desórdenes pueden ser castigados bajo la Ley de Contravenciones Menores (軽犯罪法) con arrestos inmediatos.
-
-
Cierre de áreas sensibles
-
Se cerrarán temporalmente los puntos de fumadores en la vía pública para reducir riesgos de incendio y acumulación de gente.
-
👮♀️ Dispositivo de seguridad
-
Más de un centenar de guardias privados distribuidos en 10 puntos estratégicos.
-
90 funcionarios municipales dedicados a informar y orientar.
-
Material preventivo en inglés, chino y coreano, para advertir a turistas y residentes extranjeros.
-
Colaboración con medios internacionales para disuadir a quienes planeen viajar solo para la fiesta.
🌍 Contexto humano y social
El distrito enfrenta un dilema cultural: por un lado, Halloween es visto como una oportunidad de alegría, convivencia familiar y turismo creativo (con desfiles infantiles y actividades escolares); por otro, la versión nocturna se convirtió en un símbolo de descontrol juvenil y turistificación, con miles de visitantes que no siempre respetan las normas locales.
El alcalde Hasebe lo resumió con una frase clara:
👉 “Quien venga a Shibuya a hacer un Halloween molesto, mejor que no venga”.
📌 Claves para extranjeros residentes y turistas
-
No beber en la calle (riesgo de multa o arresto).
-
No fumar fuera de áreas habilitadas (esas zonas estarán cerradas).
-
Respetar la policía y las vallas (romperlas puede ser delito penal).
-
Planear alternativas: barrios como Ikebukuro y Kawasaki promueven “Halloween familiar” con desfiles y actividades seguras.
