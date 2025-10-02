 [kosodate shienkin] Nuevo costo en la nómina

Extranjeros también pagarán el nuevo ‘impuesto solidario’ aunque no tengan hijos en Japón

📍Tōkyō |2 de octubre

A partir de abril de 2026, los asalariados en Japón comenzarán a aportar una nueva contribución llamada 「子育て支援金 / Kosodate Shienkin」 (Fondo de Apoyo a la Crianza de Niños).

Esta medida busca financiar la expansión del jido teate (児童手当 / subsidio infantil) y otras políticas de apoyo a la infancia.

Según la estimación de la Federación de Asociaciones de Seguros de Salud (健保連 / Kenporen), la carga será de 0,24% adicional sobre la prima del seguro de salud.

Por ejemplo, un trabajador con un salario mensual de 500.000 yenes pagará unos 600 yenes al mes (alrededor de 4 dólares).

👩‍👩‍👧 Contexto social

Japón enfrenta una crisis demográfica: cada año nacen menos niños y el envejecimiento poblacional avanza. Esto amenaza no solo el sistema de pensiones y de salud, sino también la fuerza laboral futura.

El gobierno de Ishiba y su sucesor defienden que este aporte no es un simple impuesto, sino una inversión intergeneracional: quienes hoy trabajan ayudan a sostener a las familias que crían hijos, y mañana esos niños serán quienes sostengan el sistema para todos.

El gran reto es la percepción ciudadana: aunque la cantidad parece pequeña, se suma a otros recortes de bolsillo (alzas de precios, primas de pensión, etc.), y muchos trabajadores sienten que “se les pide más sin recibir tanto a cambio”.

⚖️ Marco legal y mecanismo

La recaudación se hará a través del sistema de seguro de salud (健康保険 / Kenkō Hoken).

El artículo base legal se integra en las reformas de la Ley de Seguro Médico (健康保険法) y en la Ley de Apoyo a Niños y Familias .

El aporte será obligatorio para asalariados y empresas : las compañías deberán cubrir la mitad de la carga, como ocurre con las primas de salud actuales.

Inicio de aplicación: abril de 2026.

El gobierno ha prometido que, con medidas paralelas de aumento salarial y eficiencia en el gasto médico, la carga real en los hogares “no crecerá en términos netos”. Sin embargo, sindicatos y asociaciones de empleados temen que esa promesa no se cumpla.

🧑‍🏫 Explicación didáctica

¿Qué es? → Un fondo para sostener subsidios y guarderías.

¿Quién paga? → Trabajadores asalariados y empresas, mediante un extra en la prima de salud.

¿Cuánto? → Ejemplo: con sueldo de 300.000 yenes, serían unos 360 yenes al mes.

¿Desde cuándo? → Abril de 2026.

¿Por qué ahora? → Porque el descenso en nacimientos es tan grave que el país necesita actuar de inmediato.

💰 Ejemplos de contribución mensual al Fondo de Apoyo a la Crianza de Niños (料率0.24%)

Salario mensual: 250,000 yenes → aprox. 300 yenes/mes

Salario mensual: 400,000 yenes → aprox. 480 yenes/mes

Salario mensual: 500,000 yenes → aprox. 600 yenes/mes

Salario mensual: 600,000 yenes → aprox. 720 yenes/mes

Salario mensual: 800,000 yenes → aprox. 960 yenes/mes

Salario mensual: 1,000,000 yenes → aprox. 1,200 yenes/mes

La fórmula es: Salario mensual × 0.24% = cuota mensual.



🌍 Impacto para extranjeros residentes

Los residentes extranjeros que trabajan con contrato en Japón también estarán incluidos:

Si estás inscrito en un shakai hoken (社会保険) , tu empresa descontará automáticamente la cuota.

Para quienes viven con hijos en Japón, este fondo refuerza el acceso a subsidios infantiles, guarderías y educación temprana .

Para quienes no tienen hijos en Japón, puede sentirse como una carga “solidaria sin beneficio directo”, lo que genera debate en comunidades de expatriados.

👉 En pocas palabras: Japón está transformando el sistema de apoyo a la crianza en una política nacional de sostenibilidad. Lo que para algunos será una pequeña cuota, para el Estado es un paso crucial en la lucha contra la baja natalidad.

