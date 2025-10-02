Cinco aspirantes en la carrera por liderar Japón: Koizumi, Takaichi y Hayashi al frente

📍Tōkyō | 2 de octubre

El gobierno japonés y el Partido Liberal Democrático (PLD) se preparan para una cita política crucial: una sesión extraordinaria de la Dieta prevista para el 15 de octubre, en la que se elegirá al sucesor de Ishiba Shigeru, actual primer ministro que ha decidido dar un paso al costado tras encadenar derrotas electorales desde que asumió en octubre del año pasado.

🌏 Contexto político

Ishiba deja el liderazgo del PLD en medio de pérdidas en elecciones nacionales , reconociendo su responsabilidad política.

El oficialismo ya no posee mayoría en ambas cámaras del Parlamento junto a su socio Kōmeitō, aunque siguen siendo la fuerza más numerosa .

La oposición, fragmentada, aún no logra unificarse tras un candidato único, lo que abre margen para que el PLD conserve el poder.

⚖️ El proceso

El 12 de octubre (sábado) se realizará la elección interna del PLD .

El ganador de esa contienda será el favorito para convertirse en el próximo Primer Ministro , al ser elegido formalmente por la Dieta pocos días después.

El mismo día de la sesión extraordinaria se espera que el nuevo líder sea investido y nombre a su gabinete, marcando el inicio de una nueva etapa política.

👥 Los candidatos clave

Entre los cinco parlamentarios en la carrera destacan:

Koizumi Shinjiro : actual ministro de Agricultura, joven figura mediática e hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi. Representa una cara renovadora, aunque a veces criticado por falta de experiencia en gestión de crisis.

Takaichi Sanae : exministra de Asuntos Internos, cercana a sectores conservadores. Se presenta como figura firme en seguridad nacional y valores tradicionales.

Hayashi Yoshimasa: actual secretario jefe del gabinete, figura experimentada, con vínculos en política exterior y con perfil de “gestor estable”.

Otros dos candidatos completan la contienda, pero el pulso parece inclinarse hacia estos tres nombres.

🖼️ Imagen humanizada del momento

En Tokio, la sensación es de expectativa contenida. La gente recuerda que, pese al cambio de nombres, los problemas siguen siendo los mismos:

Economía debilitada por el yen fuerte y la pérdida de competitividad.

Crisis de confianza en los partidos tradicionales.

Necesidad de un liderazgo estable que dé certidumbre en medio de turbulencias internas y tensiones regionales.

Los analistas señalan que, aunque el PLD perdió la mayoría, la maquinaria política y los vínculos con el Kōmeitō lo mantienen con ventaja frente a una oposición todavía dividida.

✨ Significado e impacto

El cambio de primer ministro en Japón no solo es un ajuste interno del partido gobernante:

Marca el rumbo de la política económica (reformas fiscales, salarios mínimos, comercio exterior).

Define la posición internacional de Japón , clave en un contexto de tensiones en Asia-Pacífico.

Para los ciudadanos y residentes extranjeros, influirá en temas cotidianos: desde políticas migratorias hasta subsidios sociales.

Anexo

📌 ¿Cómo se elige al presidente del Partido Liberal Democrático (自民党総裁選)?

La elección del presidente del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, conocido como Jimintō, no es un simple trámite interno: es un proceso decisivo, porque quien resulte ganador se convierte casi automáticamente en Primer Ministro, dado que el PLD es la fuerza mayoritaria en el Parlamento.

🗳️ ¿Quiénes votan?

El proceso combina dos grandes bloques de votos:

Los parlamentarios del PLD (votos de los miembros del Parlamento): Son alrededor de 370 diputados y senadores que integran el grupo parlamentario del partido.

Cada uno tiene derecho a un voto, lo que convierte este bloque en un peso muy fuerte en el resultado final. Los afiliados y simpatizantes del partido: Incluye a los miembros de base del PLD (los llamados “miembros del partido”) y también a los “amigos del partido” simpatizantes que pagan una cuota anual.

Este bloque representa el mismo número de votos que el de los parlamentarios . Es decir, si hay 370 parlamentarios, habrá también 370 votos equivalentes en juego para los afiliados .

Estos votos se reparten proporcionalmente según los resultados de las encuestas enviadas a nivel nacional a los afiliados.

👉 En la práctica, significa que los militantes de base tienen tanto peso como los legisladores, lo que equilibra la decisión entre la élite política y las bases del partido.

📌 Procedimiento paso a paso

Presentación de candidaturas Los aspirantes deben reunir un número mínimo de firmas de parlamentarios para poder registrarse como candidatos oficiales.

Este año (según la noticia que mencionas), hay 5 postulantes. Primera vuelta de votación Se suman los votos de los parlamentarios más los votos de los afiliados/simpatizantes (repartidos proporcionalmente) .

Si un candidato logra la mayoría absoluta, gana directamente. Segunda vuelta (si nadie logra mayoría absoluta): Solo participan los dos candidatos más votados en la primera ronda.

Aquí votan nuevamente todos los parlamentarios y representantes designados de los afiliados (ya no la totalidad de votos de base).

Este sistema favorece mucho el peso de los legisladores en la definición final.

✅ Japón se prepara para un relevo de poder exprés: el 15 de octubre podría nacer un nuevo gabinete encabezado por el ganador de la elección interna del PLD. Aunque la coalición oficialista perdió la mayoría parlamentaria, sigue siendo la primera fuerza. Lo que ocurra este mes marcará el tono político para los próximos años, entre la búsqueda de estabilidad y la presión ciudadana por un cambio real.

