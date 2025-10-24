[shinshōhin]  Miyotto de Panasonic

Adiós al televisor: “Miyotto” permite ver canales japoneses desde el móvil o la tablet

📍Tōkyō | 24 de octubre

Panasonic anunció el lanzamiento de “Miyotto”, un innovador dispositivo receptor que permitirá ver programas de televisión en smartphones, tabletas o computadoras sin necesidad de poseer un televisor.

Su llegada al mercado está prevista para finales de noviembre, en medio del cambio de hábitos de consumo audiovisual en Japón.

📺 Una televisión sin pantalla

En una era en la que muchos hogares japoneses ya no cuentan con televisor, Panasonic busca adaptarse a una nueva generación que prefiere ver contenido a través de plataformas como TVer o YouTube.

“Miyotto” se conecta al puerto de antena doméstico y transmite las señales a dispositivos móviles mediante Wi-Fi, a través de una aplicación exclusiva. Además, incluye función de grabación, permitiendo ver programas en diferido con la misma comodidad de un DVR tradicional.

📦 Diseño compacto, enfoque moderno

El dispositivo tiene 15 cm de alto, 6 cm de ancho y 21 cm de profundidad, con un diseño rectangular discreto pensado para integrarse en espacios minimalistas.

El precio estimado rondará los 55.000 yenes posicionándose como una alternativa tecnológica de gama media para quienes no desean comprar un televisor completo.

🔄 La apuesta de Panasonic

El movimiento refuerza la estrategia de Panasonic por mantenerse relevante en el mercado doméstico, tras el declive de las ventas de televisores convencionales. Con “Miyotto”, la empresa apunta a fusionar la televisión tradicional con el estilo de consumo digital, apostando por la flexibilidad y la movilidad que demandan las nuevas generaciones japonesas.

