Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Nuevos productos

[shinshōhin]  Miyotto de Panasonic

PorNoticiasNippon

Oct 24, 2025 #Miyotto, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #nuevo producto, #Panasonic, #SHINSHŌHIN, #showroom, #パナソニック, #ミヨット, #新商品

  Adiós al televisor: “Miyotto” permite ver canales japoneses desde el móvil o la tablet

📍Tōkyō  |  24 de octubre

Panasonic anunció  el lanzamiento de “Miyotto”, un innovador dispositivo receptor que permitirá ver programas de televisión en smartphones, tabletas o computadoras sin necesidad de poseer un televisor.

Su llegada al mercado está prevista para finales de noviembre, en medio del cambio de hábitos de consumo audiovisual en Japón.

 

📺 Una televisión sin pantalla

En una era en la que muchos hogares japoneses ya no cuentan con televisor, Panasonic busca adaptarse a una nueva generación que prefiere ver contenido a través de plataformas como TVer o YouTube.

“Miyotto” se conecta al puerto de antena doméstico y transmite las señales a dispositivos móviles mediante Wi-Fi, a través de una aplicación exclusiva. Además, incluye función de grabación, permitiendo ver programas en diferido con la misma comodidad de un DVR tradicional.

📦 Diseño compacto, enfoque moderno

El dispositivo tiene 15 cm de alto, 6 cm de ancho y 21 cm de profundidad, con un diseño rectangular discreto pensado para integrarse en espacios minimalistas.

El precio estimado rondará los 55.000 yenes  posicionándose como una alternativa tecnológica de gama media para quienes no desean comprar un televisor completo.

🔄 La apuesta de Panasonic

El movimiento refuerza la estrategia de Panasonic por mantenerse relevante en el mercado doméstico, tras el declive de las ventas de televisores convencionales. Con “Miyotto”, la empresa apunta a fusionar la televisión tradicional con el estilo de consumo digital, apostando por la flexibilidad y la movilidad que demandan las nuevas generaciones japonesas.

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Nuevos productos

[shinshōhin]  Nitori lanza proyector económico

Oct 3, 2025 NoticiasNippon
Nuevos productos

[shinshōhin] el iPhone más caro de la historia

Sep 11, 2025 NoticiasNippon
Nuevos productos

[shinshōhin] Poupon pure

Ago 5, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Gobernabilidad

[takaichi shūshō] Entre la hospitalidad y el orden

2025-10-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Mundo

[tēmapāku]   entretenimiento japonés conquista a Asia

2025-10-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Nuevos productos

[shinshōhin]  Miyotto de Panasonic

2025-10-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Gripe estacional

[infuruenza sōkikeihō] Clima cambiante y defensas bajas

2025-10-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.