[tōkyō shōken torihikijo] Euforia bursátil

La elección de la primera mujer líder del PLD dispara el optimismo de los inversores

📍Tōkyō | 6 de octubre

Al comenzar la semana, el lunes 6 de octubre, la Bolsa de Tokio vivió una jornada histórica y cargada de simbolismo político. El índice Nikkei 225 abrió con fuerza, superando los 800 yenes de subida apenas minutos después del inicio de operaciones. Poco después, la tendencia alcista se aceleró hasta alcanzar un incremento superior a los 2.000 yenes, situándose en 47,782.52 puntos, una cota sin precedentes en la historia del mercado japonés.

El cierre del pasado viernes, 4 de octubre, había marcado ya un récord histórico de 45,769.50 yenes, pero el rally del lunes consolidó la sensación de que una nueva etapa económica podría estar comenzando bajo un nuevo liderazgo político.

🧭 Claves del impulso: política y expectativas

El detonante de esta escalada fue la victoria de Sanae Takaichi en las elecciones internas del Partido Liberal Democrático (自民党総裁選). Su triunfo no solo la convierte en la primera mujer en liderar el partido gobernante —y potencialmente en la primera ministra de Japón—, sino que también reavivó el optimismo de los mercados respecto a una política económica más estable y orientada al crecimiento interno.

Los inversores interpretaron su discurso económico como una señal de continuidad con las políticas de estímulo y defensa tecnológica, pero con un enfoque más nacionalista y enérgico en la seguridad económica. Esto llevó a compras masivas en sectores estratégicos como tecnología, energía, defensa y semiconductores.

💹 Reacción del mercado y análisis económico

El ritmo de compras fue tan acelerado que los principales corredores hablaron de un “efecto Takaichi Rally”, comparándolo con los auges bursátiles de los tiempos de Shinzo Abe.

Las empresas de defensa y ciberseguridad subieron entre 6 % y 10 %.

Los fabricantes de chips y robótica —pilares de la visión económica de Takaichi— lideraron el ascenso.

Incluso el sector financiero se benefició ante la expectativa de reformas regulatorias y posibles ajustes en la política monetaria del Banco de Japón.

Los analistas destacan que la confianza política es un catalizador poderoso en el mercado japonés, especialmente tras meses de volatilidad cambiaria y dudas sobre el yen. La victoria de Takaichi pareció devolver al Nikkei su narrativa de fortaleza frente a la incertidumbre global.

🌏 Dimensión humana y social

Más allá de los gráficos, el impacto se sintió también en la sociedad japonesa. En redes sociales, miles de usuarios celebraron el ascenso bursátil como “un nuevo amanecer económico”, mientras que otros expresaron cautela, recordando que los beneficios del mercado aún no se traducen directamente en salarios más altos ni estabilidad laboral.

Para las familias, los trabajadores y los extranjeros residentes en Japón, este tipo de auge bursátil genera una mezcla de esperanza y prudencia: esperanza por la posible recuperación del poder adquisitivo, pero prudencia ante la posibilidad de que se trate de una reacción emocional de corto plazo.

⚖️ Síntesis

El lunes 6 de octubre quedará registrado como un hito bursátil y político. El Nikkei 225 no solo rompió su propio techo histórico, sino que reflejó la confianza —quizá también la ansiedad— de un país que observa cómo una nueva figura política asume las riendas con promesas de firmeza y renovación.

La “era Takaichi” no solo empieza en la Dieta; también ha comenzado en el parqué de Tokio.

©NoticiasNippon