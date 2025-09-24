[tōkyō shōken torihikijo] Nikkei rompe récord histórico

Mercado bursátil ignora el debate político del LDP y apuesta por la innovación

📍Tōkyō | 24 de septiembre

Tras el feriado nacional, el 24 de septiembre el mercado japonés abrió con fuerza.

La razón principal fue el anuncio en Estados Unidos de un plan concreto de inversión en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial (IA), un sector que mueve millones de dólares y que genera enormes expectativas en todo el mundo.

Este anuncio benefició directamente a las empresas tecnológicas y de semiconductores en Japón, porque muchas de ellas tienen vínculos comerciales con compañías estadounidenses.

Al aumentar la confianza de los inversionistas, las acciones de gigantes como SoftBank Group subieron con fuerza, impulsando el índice principal de la Bolsa de Tokio.

📊 Nikkei 225 (日経平均株価) cerró en 45,630.31 yenes, subiendo +136.65 yenes respecto al 22 de septiembre.

📊 TOPIX (東証株価指数) también alcanzó un récord histórico, terminando en 3,170.45 puntos (+7.28).

🔄 El volumen de operaciones fue de más de 1.9 mil millones de acciones en un solo día, reflejando un mercado muy activo.

🌍 ¿Qué significa esto para los extranjeros residentes en Japón?

1. Costo de vida y precios

Cuando la Bolsa japonesa está fuerte, el yen suele mantenerse más estable. Esto es importante para los extranjeros porque:

Si envías dinero a tu país, la tasa de cambio yen–dólar o yen–euro puede moverse menos de forma brusca.

Si el yen se fortalece demasiado, los envíos al extranjero se encarecen. Pero si se mantiene moderado gracias a la confianza en el mercado, el impacto es menor.

2. Oportunidades laborales

Un mercado alcista beneficia especialmente a los sectores de tecnología, IA y semiconductores. Esto puede abrir más vacantes en Japón en empresas internacionales o startups que buscan personal con idiomas y habilidades técnicas. Los extranjeros con experiencia en IT o servicios globales podrían ver más opciones de empleo.

3. Inversiones y ahorros

Muchos residentes extranjeros ya tienen cuentas de inversión en Japón (por ejemplo, NISA o iDeCo).

Un Nikkei en récord histórico significa que tu portafolio podría estar creciendo si tienes fondos ligados al mercado.

Sin embargo, también hay que ser cauteloso: los precios altos a veces implican que podría haber correcciones.

4. Política y estabilidad

Ese mismo día hubo un debate público de la elección de liderazgo del Partido Liberal Democrático (LDP), pero el mercado casi no reaccionó. Esto muestra que los inversionistas confían más en las señales económicas internacionales (como la IA en EE.UU.) que en la política local a corto plazo. Para los extranjeros residentes, significa que la estabilidad financiera de Japón no está ligada a cambios inmediatos en el liderazgo político.

📌 En síntesis

La IA y la tecnología impulsaron al mercado japonés a un nuevo récord histórico.

Para los extranjeros en Japón, esto se traduce en más estabilidad en el yen, posibles oportunidades laborales en sectores de punta, y beneficios en sus ahorros e inversiones.

Aunque la política japonesa estuvo en movimiento, el mercado dejó claro que su motor fue la confianza internacional en la innovación tecnológica.

