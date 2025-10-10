[gaika ryōgae] El yen se debilita pese al cambio político

La debilidad del yen divide al Japón multicultural: unos ganan, otros apenas resiste

📍Tōkyō | 10 de octubre

El mercado cambiario japonés vivió una jornada de alta tensión este viernes.

A las 5 de la tarde, el dólar se cotizaba en la zona alta de los 152 yenes, luego de haber rozado los 153,29 yenes por dólar, su nivel más alto en casi ocho meses (desde febrero). Aunque luego bajó un poco, la moneda japonesa sigue muy débil frente al dólar.

💹 ¿Por qué sube el dólar y baja el yen?

En los últimos días, el dólar ha subido casi 4 % frente al yen, un movimiento rápido para un mercado normalmente estable.

Este aumento se debe principalmente a que los inversores esperan que el Banco de Japón no suba pronto las tasas de interés, mientras que en Estados Unidos los rendimientos siguen altos.

Además, el nuevo liderazgo político en Japón —la victoria de Sanae Takaichi en la presidencia del Partido Liberal Democrático— ha despertado dudas sobre si realmente habrá un cambio fuerte en la política monetaria.

Aunque Takaichi aseguró que “no provocará una depreciación excesiva del yen”, los mercados tomaron su declaración con cautela, pues no mencionó nada sobre un posible aumento de tasas del Banco de Japón, lo que hubiera fortalecido al yen.

💸 ¿Qué significa esto para los extranjeros residentes en Japón?

1. Encarecimiento de importaciones y vida diaria

Un yen débil significa que Japón necesita más yenes para comprar productos extranjeros.

Esto afecta el precio de alimentos importados, gasolina, electricidad y ropa, que suben en los supermercados.

Para los extranjeros que viven en Japón, esto se traduce en mayores costos de vida y una inflación más visible en productos cotidianos.

2. Pérdida de valor del salario

Quienes cobran su sueldo en yenes y envían dinero al extranjero (por ejemplo, remesas) pierden poder adquisitivo.

Por ejemplo, si antes con 100 000 yenes se podían cambiar 700 dólares, hoy se obtienen menos de 650 dólares.

Esto afecta a muchos trabajadores extranjeros que ayudan económicamente a sus familias fuera de Japón.

3. Beneficio para quienes reciben dinero del exterior o trabajan online

Por otro lado, los extranjeros que reciben ingresos en dólares o euros (por ejemplo, freelancers o profesores online) salen ganando: al cambiar sus divisas a yenes, reciben más dinero en Japón.

Un ingreso de 1 000 dólares ahora se convierte en casi 153 000 yenes, cuando hace solo un mes equivalía a unos 147 000 yenes.

🏦 ¿Qué puede pasar en los próximos días?

Los analistas creen que el mercado podría seguir inestable.

Antes del fin de semana largo en Japón (連休), muchos inversionistas están “cerrando posiciones”, es decir, vendiendo dólares para asegurar ganancias tras la fuerte subida.

Sin embargo, si el Banco de Japón no anuncia pronto medidas más duras contra la inflación, el yen podría seguir débilen las próximas semanas.

💬 En resumen

El yen ronda los 152–153 por dólar , su nivel más bajo en 8 meses.

El costo de vida sube en Japón, afectando a residentes y familias que envían remesas.

Los que ganan en divisas extranjeras se benefician.

La incertidumbre política y la falta de señales del Banco de Japón mantienen la presión sobre el yen.

