[gaika ryōgae] yen se desploma

Turismo gana, bolsillos sufren: el contraste del yen barato en Japón

📍Tōkyō | 8 de octubre

El valor del yen japonés se ha debilitado nuevamente en el mercado de divisas. Este 8 de octubre, el tipo de cambio se acercó a los 153 yenes por dólar, su nivel más bajo en casi ocho meses.

Esto ocurrió porque muchos inversores están vendiendo yenes y comprando dólares, un movimiento típico cuando se percibe que Japón mantendrá tasas de interés bajas mientras otros países, como Estados Unidos, las mantienen altas.

🏛️ Contexto político y económico

El nombramiento de Sanae Takaichi como nueva líder del Partido Liberal Democrático (LDP) ha generado expectativas de que el Banco de Japón (日銀, Nihon Ginkō) mantendrá su política monetaria ultra flexible por más tiempo.

Esto significa que los préstamos seguirán siendo baratos, pero también que los rendimientos de ahorro seguirán siendo muy bajos, lo que reduce el atractivo del yen frente al dólar.

Además, hay preocupación de que la nueva administración adopte políticas fiscales expansivas —como más gasto público o subsidios— que podrían aumentar el déficit del Estado. Ante este panorama, los mercados reaccionaron vendiendo yenes y fortaleciendo al dólar.

👥 Impacto para los extranjeros residentes en Japón

1.Remesas.

🇯🇵💸 Si envías dinero a Japón (desde el extranjero)

➡️ La devaluación del yen es favorable.

Por ejemplo:

Si el dólar sube y 1 USD pasa de valer 140 JPY a 153 JPY,

entonces, con los mismos 100 USD, ahora se convierten en 15 300 JPY (antes eran 14 000 JPY).

🔹 Resultado:

Las familias o beneficiarios en Japón reciben más yenes por la misma cantidad de dólares o euros enviados.

Esto beneficia a:

Expatriados o familias que mandan dinero desde Latinoamérica, EE. UU. o Europa a Japón.

Personas que manejan ahorros en moneda fuerte (USD, EUR).

🌎💸 Si envías dinero desde Japón hacia tu país

➡️ La devaluación del yen es perjudicial.

Ejemplo:

Si antes con 100 000 JPY obtenías 714 USD (a 1 USD = 140 JPY),

ahora, con 1 USD = 153 JPY, obtienes solo 653 USD.

🔹 Resultado:

Tu familia en el extranjero recibe menos dólares por la misma cantidad de yenes.

Esto afecta directamente a:

Trabajadores extranjeros en Japón que mandan remesas a sus países (Perú, México, Filipinas, etc.).

Estudiantes o residentes que pagan gastos o deudas fuera de Japón.

2. Aumento en precios de productos importados

Pero dentro de Japón, el panorama es distinto. Un yen débil encarece los bienes importados, como gasolina, alimentos, electrónicos o ropa del exterior.

Esto puede aumentar el costo de vida, afectando especialmente a quienes tienen sueldos fijos en yenes.

3. Turismo y oportunidades laborales

Un yen barato atrae más turistas extranjeros, lo cual beneficia a sectores como hotelería, restaurantes y transporte. Para quienes trabajan en esos rubros, puede significar más empleo o mejores propinas.

Sin embargo, para los residentes que viajan fuera de Japón, los pasajes y gastos en el extranjero se vuelven más costosos.

📊 En resumen

Aspecto Efecto del yen débil Envíos de dinero al extranjero 💰 Ganas más al cambiar a dólares u otra moneda Costo de vida en Japón 📈 Suben precios de productos importados Turismo en Japón 🧳 Aumentan visitantes, más oportunidades laborales Viajes al exterior ✈️ Más caros para residentes Ahorros en yenes 💤 Se devalúan frente al dólar

💬 Reflexión

Un yen débil no es ni bueno ni malo por sí mismo: favorece a quienes exportan o reciben dinero del extranjero, pero perjudica a quienes dependen de importaciones o ahorran en yenes.

Para los extranjeros residentes, lo importante es adaptar las finanzas personales:

Aprovechar el tipo de cambio para enviar remesas,

pero también planificar gastos ante posibles aumentos de precios internos.

©NoticiasNippon