Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] ¿Octubre o pleno verano?

PorNoticiasNippon

Oct 10, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

Mientras el norte siente el otoño, el sur de Japón alcanza máximas veraniegas

📍Tōkyō | 10 de octubre

Hoy viernes, el archipiélago de Okinawa y gran parte de Kyūshū vivieron nuevamente un calor de verano pleno.

En Ishigaki-jima (石垣島), el termómetro alcanzó 33.8 °C, marcando el cuarto récord histórico de calor del mes, una situación sin precedentes desde que existen registros.

Entre el 6 y el 8 de octubre, la isla ya había superado tres veces seguidas su máxima histórica de octubre (33.2 °C → 33.4 °C → 33.5 °C), y hoy volvió a hacerlo, confirmando que el archipiélago sigue atrapado bajo una masa de aire cálido que no cede.

 

🌡️ Ola cálida desde Okinawa hasta Kyūshū

La masa de aire cálido, con temperaturas de +18 °C a 1 500 m de altura, cubrió toda la región sur del país.
Con cielos despejados y radiación solar intensa, el calor se expandió ampliamente:

  • Kumamoto y Kagoshima superaron los 30 °C, alcanzando también el rango de “manatsu-bi” (真夏日, día de verano).

  • En Okinawa, la sensación térmica superó los 36 °C en zonas urbanas y costeras, lo que llevó a advertencias de riesgo alto de golpe de calor (熱中症警戒アラート).

 

🍂 Norte fresco, sur veraniego: el contraste climático

Mientras tanto, el norte y el este del país vivieron un ambiente otoñal.

  • Sapporo registró solo 15.6 °C, unos 2 °C por debajo de la media estacional.

  • En Tokio, la temperatura apenas alcanzó los 19 °C, acompañada de cielos nublados y lloviznas intermitentes.

El contraste térmico entre Okinawa (más de 33 °C) y Hokkaidō (alrededor de 15 °C) superó los 18 °C, lo que da una idea de cómo Japón está dividido entre el calor tropical y el aire otoñal.

 

🔥 Mañana 11 de octubre: más calor extremo en camino

El sábado 11, el tifón n.º 23 continuará desplazándose cerca de Amami, empujando aire cálido y húmedo hacia el suroeste del país.
El pronóstico indica:

  • Kumamoto y Saga: hasta 34 °C, cercanas a valores de “mōsho-bi” (猛暑日, día de calor extremo).

  • Nagasaki y Fukuoka: cerca de 33 °C.

  • Condiciones peligrosas para actividades al aire libre, especialmente durante eventos deportivos o festivales de otoño.

 

💧 Consejos de prevención

  • Hidrátate con frecuencia y busca sombra.

  • Usa ropa ligera y evita exponerte al sol en las horas más fuertes.

  • Presta especial atención a niños y personas mayores, los más vulnerables al golpe de calor.

 

🧭 En resumen

  • 🏝️ Ishigaki-jima: 33.8 °C, cuarto récord histórico en octubre.

  • 🌋 Kyūshū: temperaturas de verano, hasta 33–34 °C.

  • 🍃 Kantō–Hokkaidō: ambiente otoñal, 15–19 °C.

  • ⚠️ Riesgo de golpe de calor en el sur y suroeste mañana.

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] un país con dos climas

Oct 9, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Contrastes extremos

Oct 7, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] El otoño se retrasa

Oct 6, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Política

[shushō] El techo de cristal vuelve a resistir

2025-10-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] ¿Octubre o pleno verano?

2025-10-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Tipo de cambio

[gaika ryōgae] El yen se debilita pese al cambio político

2025-10-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[gaikokujin] “Tolerancia cero con las infracciones”

2025-10-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.