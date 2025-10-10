[kyō no kion] ¿Octubre o pleno verano?

Mientras el norte siente el otoño, el sur de Japón alcanza máximas veraniegas

📍Tōkyō | 10 de octubre

Hoy viernes, el archipiélago de Okinawa y gran parte de Kyūshū vivieron nuevamente un calor de verano pleno.

En Ishigaki-jima (石垣島), el termómetro alcanzó 33.8 °C, marcando el cuarto récord histórico de calor del mes, una situación sin precedentes desde que existen registros.

Entre el 6 y el 8 de octubre, la isla ya había superado tres veces seguidas su máxima histórica de octubre (33.2 °C → 33.4 °C → 33.5 °C), y hoy volvió a hacerlo, confirmando que el archipiélago sigue atrapado bajo una masa de aire cálido que no cede.

🌡️ Ola cálida desde Okinawa hasta Kyūshū

La masa de aire cálido, con temperaturas de +18 °C a 1 500 m de altura, cubrió toda la región sur del país.

Con cielos despejados y radiación solar intensa, el calor se expandió ampliamente:

Kumamoto y Kagoshima superaron los 30 °C , alcanzando también el rango de “manatsu-bi” (真夏日, día de verano).

En Okinawa, la sensación térmica superó los 36 °C en zonas urbanas y costeras, lo que llevó a advertencias de riesgo alto de golpe de calor (熱中症警戒アラート).

🍂 Norte fresco, sur veraniego: el contraste climático

Mientras tanto, el norte y el este del país vivieron un ambiente otoñal.

Sapporo registró solo 15.6 °C , unos 2 °C por debajo de la media estacional .

En Tokio, la temperatura apenas alcanzó los 19 °C, acompañada de cielos nublados y lloviznas intermitentes.

El contraste térmico entre Okinawa (más de 33 °C) y Hokkaidō (alrededor de 15 °C) superó los 18 °C, lo que da una idea de cómo Japón está dividido entre el calor tropical y el aire otoñal.

🔥 Mañana 11 de octubre: más calor extremo en camino

El sábado 11, el tifón n.º 23 continuará desplazándose cerca de Amami, empujando aire cálido y húmedo hacia el suroeste del país.

El pronóstico indica:

Kumamoto y Saga: hasta 34 °C , cercanas a valores de “mōsho-bi” (猛暑日, día de calor extremo).

Nagasaki y Fukuoka: cerca de 33 °C .

Condiciones peligrosas para actividades al aire libre, especialmente durante eventos deportivos o festivales de otoño.

💧 Consejos de prevención

Hidrátate con frecuencia y busca sombra.

Usa ropa ligera y evita exponerte al sol en las horas más fuertes.

Presta especial atención a niños y personas mayores, los más vulnerables al golpe de calor.

🧭 En resumen

🏝️ Ishigaki-jima: 33.8 °C, cuarto récord histórico en octubre.

🌋 Kyūshū: temperaturas de verano, hasta 33–34 °C.

🍃 Kantō–Hokkaidō: ambiente otoñal, 15–19 °C.

⚠️ Riesgo de golpe de calor en el sur y suroeste mañana.

©NoticiasNippon