[kyō no kion] ¿Octubre o pleno verano?

Mientras el norte siente el otoño, el sur de Japón alcanza máximas veraniegas
📍Tōkyō | 10 de octubre
Hoy viernes, el archipiélago de Okinawa y gran parte de Kyūshū vivieron nuevamente un calor de verano pleno.
En Ishigaki-jima (石垣島), el termómetro alcanzó 33.8 °C, marcando el cuarto récord histórico de calor del mes, una situación sin precedentes desde que existen registros.
Entre el 6 y el 8 de octubre, la isla ya había superado tres veces seguidas su máxima histórica de octubre (33.2 °C → 33.4 °C → 33.5 °C), y hoy volvió a hacerlo, confirmando que el archipiélago sigue atrapado bajo una masa de aire cálido que no cede.
🌡️ Ola cálida desde Okinawa hasta Kyūshū
La masa de aire cálido, con temperaturas de +18 °C a 1 500 m de altura, cubrió toda la región sur del país.
Con cielos despejados y radiación solar intensa, el calor se expandió ampliamente:
-
Kumamoto y Kagoshima superaron los 30 °C, alcanzando también el rango de “manatsu-bi” (真夏日, día de verano).
-
En Okinawa, la sensación térmica superó los 36 °C en zonas urbanas y costeras, lo que llevó a advertencias de riesgo alto de golpe de calor (熱中症警戒アラート).
🍂 Norte fresco, sur veraniego: el contraste climático
Mientras tanto, el norte y el este del país vivieron un ambiente otoñal.
-
Sapporo registró solo 15.6 °C, unos 2 °C por debajo de la media estacional.
-
En Tokio, la temperatura apenas alcanzó los 19 °C, acompañada de cielos nublados y lloviznas intermitentes.
El contraste térmico entre Okinawa (más de 33 °C) y Hokkaidō (alrededor de 15 °C) superó los 18 °C, lo que da una idea de cómo Japón está dividido entre el calor tropical y el aire otoñal.
🔥 Mañana 11 de octubre: más calor extremo en camino
El sábado 11, el tifón n.º 23 continuará desplazándose cerca de Amami, empujando aire cálido y húmedo hacia el suroeste del país.
El pronóstico indica:
-
Kumamoto y Saga: hasta 34 °C, cercanas a valores de “mōsho-bi” (猛暑日, día de calor extremo).
-
Nagasaki y Fukuoka: cerca de 33 °C.
-
Condiciones peligrosas para actividades al aire libre, especialmente durante eventos deportivos o festivales de otoño.
💧 Consejos de prevención
-
Hidrátate con frecuencia y busca sombra.
-
Usa ropa ligera y evita exponerte al sol en las horas más fuertes.
-
Presta especial atención a niños y personas mayores, los más vulnerables al golpe de calor.
🧭 En resumen
-
🏝️ Ishigaki-jima: 33.8 °C, cuarto récord histórico en octubre.
-
🌋 Kyūshū: temperaturas de verano, hasta 33–34 °C.
-
🍃 Kantō–Hokkaidō: ambiente otoñal, 15–19 °C.
-
⚠️ Riesgo de golpe de calor en el sur y suroeste mañana.
