[kyō no kion] un país con dos climas

Del abrigo al abanico: Japón enfrenta uno de los contrastes climáticos más extremos del año

📍Tōkyō | 9 de octubre

Hoy, el archipiélago japonés vivió un contraste climático extremo que pareció dividir el país en dos estaciones: otoño en el norte y pleno verano en el sur.

🧊 Del frío otoñal al borde del invierno en el norte

Desde Hokkaidō hasta el norte de Tōhoku, el aire frío que descendió del continente hizo que los termómetros se desplomaran.

En Wassamu y Engaru-Shirataki, la máxima apenas llegó a 9.0 °C, temperaturas más propias de finales de octubre o principios de noviembre.

En la cima del Monte Asahidake, se registró la primera nevada del otoño, marcando oficialmente el inicio del paisaje invernal en las montañas del norte.

El viento del noreste sopló con fuerza sobre Kantō, trayendo una sensación fresca que impidió superar los 25 °C en la mayoría de las ciudades, incluso en Tokio. Muchos residentes sacaron por primera vez una chaqueta ligera o un suéter.

☀️ Calor inusual y récords rotos en el sur

Mientras tanto, el panorama fue opuesto en el oeste y sur de Japón.

El sol y una masa de aire cálido elevaron drásticamente las temperaturas en Tōkai, Kyūshū y Okinawa.

En Kanoya (Kagoshima), se alcanzaron 33.1 °C a las 12:18 p.m., rompiendo el récord histórico de octubre.

También en Mie, Amami y Okinawa, varias estaciones meteorológicas reportaron nuevas máximas absolutas para el mes.

Este contraste se debe a una lengua de aire cálido a unos 1500 m de altura, con temperaturas cercanas a 15 °C, que se extendió desde el Pacífico sur hacia el oeste de Japón.

👕 Qué esperar para mañana, viernes 10

El contraste persistirá:

Norte y Kantō: ambiente fresco y nublado, con sensación de otoño temprano. Puede ser buena idea llevar una chaqueta ligera o un cardigan.

Tōkai: el descenso térmico continuará y el sol será más escaso; la calidez cede.

Oeste y Suroeste (Kansai, Kyūshū, Shikoku): el veranillo continúa, con máximas de 27 °C en Osaka y Hiroshima y 29 °C en Fukuoka y Kōchi.

Atención a los contrastes térmicos: en zonas interiores, la diferencia entre la madrugada y el mediodía será de más de 10 °C, lo que puede afectar la salud si no se ajusta la vestimenta.

❤️ Consejo del día

Hoy Japón nos recordó su geografía única: un país estrecho, largo y lleno de microclimas.

Mientras unos disfrutan del aroma del otoño y los primeros abrigos, otros siguen viviendo un verano tardío que se resiste a marcharse.

Sea donde estés, hidrátate bien, lleva ropa en capas y escucha a tu cuerpo: el clima de octubre puede cambiar tan rápido como una hoja que cae del árbol.



©NoticiasNippon