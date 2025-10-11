[kyō no kion] récord de calor en Kyūshu

El otoño se detiene en el oeste, pero el frío avanza en el este

📍Tōkyō | 11 de octubre

El primer día del sanrenkyū (三連休, fin de semana largo de tres días) sorprendió con un contraste climático extremo en Japón: mientras en el norte las lluvias y el viento frío obligaron a sacar los abrigos, en el suroeste el termómetro se disparó hasta niveles dignos de pleno verano.

🔥 Récord histórico en Kyūshū

En Kumamoto, la temperatura alcanzó los 34.7 °C a las 14:06, rompiendo el récord absoluto de calor para octubre desde que se llevan registros en 1890.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, este valor no solo fue el más alto del país durante la jornada, sino también el récord histórico japonés para la segunda mitad de octubre.

Otras ciudades del oeste también reportaron calor fuera de temporada:

Kikuchi (Kumamoto): 34.2 °C

Shiroishi (Saga): 34.1 °C

Kurume (Fukuoka): 33.8 °C

Iriomote (Okinawa): 33.5 °C

Más de 20 puntos de observación AMeDAS rompieron récords locales de temperatura para octubre, una señal clara del aire tropical que invadió la región.

🌪️ El calor, impulsado por el tifón n.º 23

El fenómeno se explica por la masa de aire cálido que el tifón 23号 arrastra hacia el norte. En niveles de 1.500 m sobre el suelo, se registraron temperaturas de +18 °C, comparables a las de pleno verano.

Sumado al cielo despejado, este aire comprimido y recalentado elevó rápidamente las temperaturas en Kyūshū y el oeste de Honshū.

🧊 Mientras tanto, en el este: abrigo y paraguas

En contraste, el este y el norte del país vivieron un día frío y lluvioso.

Tokio: máxima de 20.5 °C registrada a las 2:15 a.m.; durante el día, el mercurio se mantuvo alrededor de 17 °C.

Mito (Ibaraki): 18.0 °C, el valor más bajo para una máxima desde mayo.

Sendai: 16.2 °C

Morioka: 14.1 °C

La entrada de aire frío del Pacífico y los vientos del noreste reforzaron la sensación de frío, marcando un fuerte contraste con el calor del suroeste.

☀️ Pronóstico para mañana (12 de octubre)

Oeste de Japón: continuará el calor veraniego, con máximas previstas de 33 °C en Kagoshima y 32 °C en Hiroshima. Se recomienda precaución ante posibles casos de golpe de calor (netchūshō, 熱中症); es necesario hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol.

Kantō: regresará el sol y la temperatura subirá hasta 26 °C en Tokio, aliviando la sensación de frío.

Tōhoku: seguirán las lluvias, pero con temperaturas algo más altas que hoy.

🧭 Lectura del mapa climático

El mapa de AMeDAS muestra un Japón partido en dos:

Al oeste, predominan los tonos rojos y naranjas que simbolizan el calor récord.

Al este, una franja azulada que delata la influencia de los vientos del noreste.

La coexistencia de un “verano de Kyūshū” y un “otoño adelantado en Kantō” retrata el mosaico climático japonés en transición.



