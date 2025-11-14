[kome kiki] precio alcanza nuevo récord

Diez semanas de subida continua: el alimento básico de Japón ya no baja de los 4.000 yenes

📍Tōkyō | 14 de noviembre

El arroz —ese aroma que acompaña desayunos, obentos y cenas familiares— volvió a convertirse en símbolo de inquietud nacional.

El precio promedio de un paquete de 5 kilos alcanzó los 4.316 yenes, un récord absoluto que no solo rompe cifras: rompe también la sensación de estabilidad en la mesa japonesa.

La confirmación llegó esta tarde desde el MAFF, y el dato cayó como un aviso serio de que algo profundo está pasando en la cadena alimentaria.

Diez semanas de escalada silenciosa

El informe, elaborado a partir de unas 1.000 tiendas en todo el país durante la semana que terminó el 9 de noviembre, muestra un ritmo que preocupa: +81 yenes en solo siete días.

No es un repunte aislado, sino la décima semana consecutiva por encima de los 4.000 yenes, una marca inédita que refleja un encarecimiento que se ha instalado en el día a día sin pedir permiso.

Récord histórico y una sensación de “techo que ya no existe”

La cifra actual supera el récord anterior de 4.285 yenes marcado en mayo, aquel que en su momento ya había sido calificado como “excepcional”.

Hoy, ese límite parece lejano: el nuevo precio sobrepasa lo que se creía posible. Familias, cafeterías, comedores escolares y productores sienten que el techo del arroz se mueve hacia arriba sin señales de detenerse.

El Shinmai caro: un orgullo que este año llega con preocupación

El gobierno explica que el principal responsable es el alto nivel sostenido del precio del Shinmai – 新米 (arroz nuevo). En años normales, es motivo de celebración, un símbolo de frescura y de temporada.

Pero este año, llegó con costos de producción más elevados, una logística presionada por los combustibles, y los efectos del clima irregular que redujo rendimientos en varias regiones.

La consecuencia: un arroz más caro desde su origen, que se traslada sin filtro al bolsillo de los consumidores.

Un alimento esencial en tiempos inciertos

Mientras los supermercados exhiben etiquetas que suben centímetro a centímetro, la sensación entre los hogares es clara: cuando sube el arroz, sube el pulso del país.

No es un producto cualquiera, sino el corazón mismo de la vida cotidiana en Japón.

Y cuando ese corazón se encarece, el país entero lo siente.

©NoticiasNippon