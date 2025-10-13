[shokuryō jikyūjisoku] preocupante futuro

Japón mantiene su tasa de autosuficiencia alimentaria en 38% por cuarto año consecutivo

📍Tōkyō, 13 de octubre

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) informó que la tasa de autosuficiencia alimentaria de Japón basada en calorías se mantuvo en 38% durante el año fiscal 2024, sin cambios por cuarto año consecutivo.

🔹 Factores que influyeron

Aumentos: El consumo per cápita de arroz —del cual Japón es 99% autosuficiente— aumentó ligeramente. También creció la producción nacional de remolacha azucarera y caña de azúcar.

Descensos: Las lluvias torrenciales y sequías registradas en el suroeste y oeste del país redujeron el rendimiento de trigo y soja, dos cultivos clave que dependen en gran medida de importaciones.



🔹 Objetivos y retos

La meta oficial fijada por el gabinete del primer ministro Ishiba Shigeru es alcanzar una autosuficiencia del 45% para 2030.

Sin embargo, el estancamiento en el 38% refleja la persistente dependencia de Japón de las importaciones, especialmente de granos y aceites.

Expertos citados por el ministerio subrayan la necesidad de mejorar la productividad agrícola, reducir costos y ampliar la producción nacional mediante innovación tecnológica y políticas de apoyo rural.

🔹 Nuevos indicadores del MAFF

El ministerio introdujo por primera vez una medición alternativa: la tasa de autosuficiencia alimentaria basada en la ingesta calórica efectiva, centrada solo en las calorías realmente consumidas por la población.

👉 Bajo este nuevo enfoque, la tasa se situó en 46%.

Por otro lado, la tasa basada en el valor de producción —que mide la proporción del valor monetario de los alimentos producidos internamente frente al total disponible— subió tres puntos porcentuales, hasta 64%, impulsada por precios más altos de productos agrícolas nacionales.

🧭 Contexto

Japón ha mantenido una de las tasas de autosuficiencia alimentaria más bajas entre los países desarrollados, debido a su limitada tierra cultivable, alto consumo de alimentos importados (como trigo, maíz y carne) y envejecimiento de la población agrícola.

El país depende en más del 60% de las importaciones para cubrir las necesidades alimenticias de su población.

El gobierno busca revertir esta tendencia fortaleciendo la producción de arroz, promoviendo cultivos alternativos, impulsando la pesca y reduciendo el desperdicio de alimentos, en línea con la visión de seguridad alimentaria nacional.

Anexo

Shokuryō jikyūjisoku

El término Shokuryō jikyūjisoku (食料自給自足) se traduce literalmente como autosuficiencia alimentaria.

Proviene de tres partes:

食料 (shokuryō) → alimentos o víveres.

自給 (jikyu) → autoabastecerse.

自足 (jisoku) → bastarse a uno mismo.

En conjunto, expresa la idea de poder vivir consumiendo únicamente los alimentos que uno mismo produce, sin depender de otros países o fuentes externas.

🌾 En el contexto de Japón

En el ámbito económico y agrícola japonés, este concepto se utiliza para hablar del grado en que el país produce internamente los alimentos que su población necesita.

Sin embargo, el término más técnico que usa el gobierno es 食料自給率 (shokuryō jikyūritsu), que significa tasa de autosuficiencia alimentaria.

Por ejemplo:

Si Japón produce el 38% de las calorías que consume, su tasa de autosuficiencia alimentaria es del 38%.

Eso implica que el 62% restante depende de importaciones de alimentos o materias primas del extranjero.



🍙 En la vida cotidiana

El concepto también puede usarse a nivel personal o comunitario.

Por ejemplo, cuando una familia cultiva sus propios vegetales, cría animales y vive sin depender de los supermercados, se dice que llevan una vida autosuficiente (自給自足の生活, jikyu jisoku no seikatsu).

🧭 En resumen

食料自給自足 representa la capacidad de un país o una persona de alimentarse con sus propios recursos, sin necesidad de importar o comprar en exceso a otros.

En el caso de Japón, mantener y aumentar esa autosuficiencia es un desafío constante, debido a su limitado territorio agrícola, alta densidad poblacional y dependencia estructural de importaciones de trigo, soja y carne.

