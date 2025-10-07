 [kuma no kōgeki]    ataque a turista en Gifu

Cambio climático y despoblación rural: las causas detrás del avance de los osos hacia las aldeas japonesas

📍Tōkyō | 7 de octubre

Un turista español de 44 años fue atacado por un oso en la aldea de Shirakawa (白川村), en la prefectura de Gifu, uno de los destinos más visitados de Japón gracias a su famoso poblado histórico Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El visitante caminaba hacia una parada de autobús cuando el animal —un oso negro asiático juvenil de aproximadamente un metro— lo emboscó por detrás y le causó arañazos en el brazo derecho.

A pesar del susto, el hombre logró llegar por su cuenta a una oficina de información turística, donde pidió ayuda y fue trasladado a un hospital. Fue tratado y dado de alta el mismo día.

🚫 Medidas tras el ataque

El gobierno local cerró los senderos de la zona y desplegó patrullas policiales y de funcionarios municipales.

Kazunari Takashima, vocero del municipio, advirtió:

“Algunos turistas se adentran en zonas restringidas para tomar fotos. Es peligroso. Les pedimos que no lo hagan.”

Las autoridades temen nuevos encuentros, ya que la temporada otoñal coincide con el período en que los osos descienden de las montañas buscando alimento antes de la hibernación.

🧭 Contexto nacional

Este ataque ocurre pocos días después de que una mujer muriera y otra desapareciera tras incidentes similares en el norte de Japón.

Según datos de la NHK, entre abril y agosto de 2025 se registraron 69 ataques de osos, cinco de ellos mortales.

Durante el año fiscal que terminó en marzo de 2025 hubo 85 personas heridas y tres muertes, mientras que el año anterior alcanzó 219 ataques y seis fallecidos, una cifra récord.

🔫 Cambios legales y respuesta estatal

Ante el aumento de estos casos, el gobierno japonés flexibilizó recientemente las normas de uso de armas de fuego, permitiendo a los cazadores usar rifles en zonas habitadas para facilitar el control de osos que se acercan a comunidades humanas.

Sin embargo, esta medida genera debate: mientras algunos la consideran necesaria para proteger vidas, otros alertan sobre el riesgo de convertir áreas rurales en “zonas de caza” con presencia turística.

🌏 Causas

Expertos atribuyen este incremento a una combinación de factores:

Despoblación rural: menos personas viviendo en aldeas significa menos barreras humanas entre la fauna y las comunidades.

Cambio climático: el alargamiento del verano y la escasez de bellotas o frutas silvestres empujan a los osos a buscar comida en zonas urbanas.

Turismo descontrolado: el flujo constante de visitantes, especialmente tras la reapertura pospandemia, ha multiplicado los encuentros no deseados con fauna salvaje.

💬 Reflexión final

Lo ocurrido en Shirakawa-go pone de relieve la delicada convivencia entre tradición, naturaleza y turismo en el Japón rural.

Los techos de paja y las montañas del lugar representan la belleza serena del país, pero también su fragilidad frente a los cambios ambientales y sociales.

El ataque al turista español, aunque leve, es una llamada de atención para reforzar la educación ambiental de los visitantes y replantear la gestión de la vida silvestre en regiones patrimoniales.

