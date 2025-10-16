[tenki yohō] previsión jueves 16

Noticias Nippon

Japón partido entre dos estaciones: mientras el norte se sumerge en el otoño, el sur aún vive un “verano prolongado”

📍Tōkyō  |  16 de octubre

Este jueves, Japón presenta un marcado contraste climático.

Mientras el norte y el centro del país se ven afectados por un frente lluvioso y una masa de aire frío que hace caer las temperaturas, el sur y las islas de Okinawa continúan registrando un calor casi veraniego.

El paso de un sistema de baja presión y frentes activos mantiene el cielo cubierto con lluvias en amplias zonas, especialmente desde Tokio hasta Tōhoku, mientras el sol y el calor aún dominan Kyūshū, Shikoku y Okinawa.

 

 

 

🌧 Regiones con lluvia y descenso térmico

•Hokkaidō: Nublado con lluvias aisladas hacia la noche. Sapporo 16 °C / Kushiro 12 °C, ambos con ambiente otoñal.

•Tohoku (Sendai): Lluvias persistentes y un notable descenso: 17 °C de máxima, 10 °C menos que ayer.

•Kantō (Tokio): Lluvias y cielos grises durante gran parte del día. Máxima de 22 °C, mínima de 16 °C. Probabilidad de precipitación: 70 %.

•Hokuriku y Niigata: Lluvias continuas (100 %) con máximas entre 21 °C y 24 °C. Sensación húmeda y fresca.

🔹 Comentario:

Estas regiones sentirán un avance repentino del otoño. Se recomienda usar ropa de manga larga y chaquetas ligeras. Las lluvias pueden reducir la sensación térmica, por lo que es conveniente llevar paraguas y prendas impermeables.

 

 

🌤 Calor fuera de temporada en el oeste y el sur

•Kyūshū (Fukuoka / Kagoshima): Sol y algunos chubascos, con 31 °C de máxima, más típico de agosto que de octubre.

•Shikoku (Kōchi): Cielo mayormente despejado, 30 °C / 23 °C.

•Chūgoku (Hiroshima): Alternancia de sol y lluvia, 28 °C / 22 °C.

•Okinawa (Naha): Sol con nubes pasajeras y posibilidad de chubascos, 32 °C / 27 °C, sensación térmica elevada.

🔹 Comentario:

El aire cálido y húmedo del Pacífico sigue influyendo en estas zonas, donde se mantiene el ambiente bochornoso y veraniego. Ideal aún para ropa ligera, pero se recomienda protección solar e hidratación.

⚠️ Avisos y precauciones

•Se esperan lluvias intensas con truenos y ráfagas en amplias zonas desde Kyūshū hasta Tōhoku.

•El contraste térmico puede causar resfriados o molestias respiratorias.

•En el norte, especialmente Tōhoku y Hokkaidō, el cambio de estación se acelera: los árboles comienzan a teñirse y las temperaturas se acercan a un ambiente plenamente otoñal.

 

 

🗓 Resumen del día:

•Norte: frío y lluvioso ☔

•Centro: fresco y húmedo 🌦

•Sur: caluroso y veraniego 🌞

Un Japón dividido por el clima, reflejo de su particular geografía que une las estaciones en un solo día.

 


