[tenki yohō] previsión viernes 17

Contraste climático: Japón entre el calor persistente y el frío incipiente del norte

📍Tōkyō | 17 de octubre

Después de varios días con lluvias intermitentes, el clima en Japón mejora notablemente este viernes 17 de octubre.

La alta presión atmosférica cubre gran parte del archipiélago, haciendo que desde Kyūshū hasta Kantō predominen los cielos despejados.

En Tokio, el sol volverá a brillar intensamente tras una semana de nubosidad, con más de cinco horas de luz solar esperadas, lo que convierte el día en ideal para lavar y secar ropa o realizar actividades al aire libre.

En Tohoku, podría caer algo de lluvia débil al amanecer, pero el resto del día será estable y soleado.

En contraste, Hokkaidō permanecerá nublado, con posibilidades de lluvia ligera en las zonas de Sapporo y Kushiro, donde las temperaturas se mantendrán frías (máximas de 15–16 °C).

🌡️ Temperaturas: del calor veraniego al fresco otoñal

Las temperaturas seguirán siendo contrastantes entre el norte y el sur:

Okinawa (Naha): 32 °C, con posibilidad de chubascos o tormentas esporádicas (40 %).

Kyūshū y Shikoku: calor intenso de finales de verano. Fukuoka y Hiroshima alcanzan 29 °C, mientras que Kagoshima sube a 31 °C y Kōchi a 30 °C.

Kinki y Chūbu: Osaka y Nagoya registrarán 29 °C y 28 °C respectivamente, marcando un aumento de hasta 5 °C respecto al jueves.

Kantō (Tokio): temperatura agradable y seca, 25 °C, sin humedad excesiva; ambiente cálido pero confortable.

Hokuriku y Tōhoku: Kanazawa y Sendai rondarán los 23–26 °C, eliminando la sensación de frío que persistía días atrás.

Hokkaidō: el descenso continúa, con 16 °C en Sapporo y 15 °C en Kushiro, donde será necesario usar abrigo.

🌤️ Balance general

Zonas soleadas: Okinawa, Kyūshū, Shikoku, Chūgoku, Kansai, Chūbu, Kantō y Tōhoku.

Cielos nublados con lloviznas: Hokkaidō.

Riesgo de lluvia: bajo en la mayoría del país (10–30 %), salvo en Okinawa (40 %).

El fin de semana comenzará con una marcada sensación de otoño seco en el este y centro del país, mientras que el oeste y el sur aún mantendrán temperaturas veraniegas, por lo que se recomienda hidratarse bien y no guardar aún los ventiladores.

🧭 Comentario editorial

Japón vive una jornada de transición entre el calor persistente del oeste y el aire otoñal del norte. Este tipo de contraste térmico es característico de mediados de octubre y anuncia la llegada del verdadero otoño en los próximos días. Sin embargo, la prolongación del calor en regiones como Kansai y Kyūshū evidencia los efectos del cambio climático, con más días calurosos en otoño de lo habitual.



