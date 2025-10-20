[gaikokujin] Robos high-tech

Cae banda internacional que robó más de ¥230 millones en vehículos de alta gama usando tecnología digital

📍Tōkyō | 20 de octubre

Una operación conjunta entre la Policía Metropolitana y la Prefectura de Gunma llevó al arresto de dos presuntos miembros de una red internacional dedicada al robo de vehículos de alta gama.

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano brasileño de 25 años identificado como Marcelo Satou Correia.

Se les acusa de haber sustraído un Toyota Land Cruiser Prado, valorado en unos 2.5 millones de yenes, desde un estacionamiento residencial en la ciudad de Tatebayashi (Gunma).

Las investigaciones revelan que el grupo habría utilizado un sofisticado dispositivo electrónico conocido como “CANインベーダー” (CAN Invader), el cual permite interceptar la comunicación interna del sistema del vehículo (CAN Bus) y desbloquearlo sin necesidad de llave física ni forzar la cerradura.

Según la Policía, los daños totales atribuibles a la banda podrían superar los 230 millones de yenes (más de 1.3 millones de euros) en el último año, con vehículos de lujo destinados principalmente a la reventa en el extranjero.

⚖️ Marco legal y contexto

El caso se enmarca en la aplicación del Artículo 235 del Código Penal Japonés (刑法第235条 – 窃盗罪), que castiga el robo simple con hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes.

Sin embargo, debido al uso de tecnología electrónica para vulnerar sistemas de seguridad, el delito puede calificarse como robo agravado mediante manipulación informática, lo que abre la posibilidad de aplicar también el Artículo 234-2 (電子計算機使用詐欺罪 – fraude mediante uso de computadoras).

La policía japonesa ha identificado el “CANインベーダー” como una de las herramientas preferidas por redes internacionales, especialmente aquellas que operan entre Asia y América del Sur, aprovechando el auge del mercado negro de autopartes y autos robados destinados a exportación.

El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, junto con Toyota y otras marcas, ha iniciado campañas de actualización de software y refuerzo del cifrado en los sistemas CAN para prevenir este tipo de delitos, cada vez más frecuentes en prefecturas cercanas a Tokio.

