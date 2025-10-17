[gaikokujin kankōkyaku] Japón rompe récord

Más visitantes, menos compras: el turista extranjero cambia lujo por experiencia en Japón

📍Tōkyō | 17 de septiembre

Japón alcanzó un nuevo hito turístico al superar, entre enero y septiembre, la marca de 30 millones de visitantes extranjeros, el ritmo más rápido registrado en su historia reciente.

Según la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), el país recibió 31.6 millones de viajeros internacionales, un 17.7% más que en el mismo periodo del año anterior.

🌸 Un crecimiento sin precedentes

El logro llegó un mes antes que en 2024, cuando el total anual alcanzó los 36.87 millones. Las autoridades prevén que 2025 podría cerrar con más de 40 millones de turistas, impulsado por la temporada otoñal de momiji (follaje rojo) y las vacaciones de invierno.

“La tendencia sigue siendo muy sólida”, afirmó Shigeki Murata, comisionado de la Agencia de Turismo de Japón. Los datos reflejan una recuperación completa del sector, tras años de restricciones y altibajos postpandemia.

💴 Impacto económico: gasto récord de ¥6.9 billones

De acuerdo con las cifras preliminares de la Agencia de Turismo de Japón, los visitantes extranjeros gastaron ¥2.13 billones (unos 13.9 mil millones de dólares) entre julio y septiembre, un aumento del 11.1% respecto al año anterior.

El gasto acumulado entre enero y septiembre alcanzó ¥6.92 billones, impulsado sobre todo por el alojamiento y los servicios locales.

💼 Gasto promedio por persona: ¥219,428

🏨 Alojamiento: ¥80,972 (+7.9%)

🛍️ Compras: ¥54,631 (−11.4%)

El descenso en compras refleja un cambio de comportamiento: menos lujo y más experiencias culturales y gastronómicas.

🌏 De dónde vienen los turistas

En septiembre, Japón recibió 3.26 millones de visitantes extranjeros, un 13.7% más que el año anterior, la primera vez que esa cifra supera los 3 millones en ese mes.

Por país o región:

🇨🇳 China: 775,500 visitantes (+18.9%)

🇰🇷 Corea del Sur: 670,500 (+2.1%)

🇹🇼 Taiwán: 527,000 (+12%)

🇺🇸 Estados Unidos: 224,700 (+17.1%)

El repunte de turistas chinos, tras la recuperación paulatina de los vuelos directos, marcó una diferencia decisiva.

Japón se consolida como destino líder en Asia

La combinación de infraestructura turística avanzada, seguridad, y atractivos culturales ha permitido que Japón mantenga su posición como destino preferido en Asia-Pacífico.

El gobierno, además, busca equilibrar el crecimiento con políticas contra el “overtourism” (turismo excesivo), especialmente en Kioto, Nara y Kamakura.

📈 Perspectivas

Si la tendencia continúa, Japón no solo superará los 40 millones de visitantes en 2025, sino que podría establecer un nuevo récord histórico en ingresos turísticos, consolidando el turismo como uno de los pilares económicos postindustriales del país.

