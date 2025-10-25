[kokunai kankō] El efecto colateral del yen débil

De orgullo nacional a saturación: el turismo interno japonés toca fondo en 2025

📍Tōkyō | 25 de octubre

Entre enero y julio de 2025, 35 de las 47 prefecturas japonesas —más del 70% del país— registraron una caída en el número de pernoctaciones de turistas nacionales.

El fenómeno, que abarca desde Tokio y Kioto hasta zonas rurales como Shimane e Ishikawa, revela una nueva fase del turismo japonés: los japoneses están dejando de viajar dentro de su propio país.

Según el informe de la Agencia de Turismo de Japón, los alojamientos de residentes japoneses sumaron 261 millones de noches, un 4% menos que el mismo periodo del año anterior.

En Kioto, el descenso fue del 14.9%, en Tokio del 13.9%, en Shimane del 11.4%, y el golpe más severo se lo llevó Ishikawa, con un desplome del 25.8%, afectada además por la lenta recuperación tras el terremoto de Noto en enero.

🔍 Las causas del retroceso

Turismo extranjero masivo: el auge del inbound —visitantes de China, Corea y el sudeste asiático— ha generado una sensación de saturación en destinos icónicos. Muchos japoneses evitan ahora lugares “demasiado llenos de turistas extranjeros”. Aumento de precios hoteleros: las tarifas subieron entre un 20% y 40% en las principales ciudades, impulsadas por la alta demanda internacional y el yen débil. Cambio de hábitos: tras la pandemia, cada vez más japoneses eligen viajes cortos o de día, o incluso viajar al extranjero, aprovechando promociones aéreas a Corea o Taiwán.

🏨 Un espejo del nuevo turismo japonés

Lo que antes era un movimiento de apoyo al turismo local —el programa Go To Travel durante la pandemia— hoy se ha revertido.

Los expertos advierten que la convivencia entre turismo nacional e internacional está en tensión: los residentes locales sienten que “su país ya no es asequible ni tranquilo para explorar”.

En contraste, algunas prefecturas rurales del norte, como Hokkaidō y Akita, mostraron leves aumentos, gracias a campañas regionales y la búsqueda de destinos más “autóctonos y silenciosos”.



