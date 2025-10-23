[ritoru nadeshiko] Japón en octavos de final

«Little Nadeshiko” avanza con autoridad y clasifica a octavos del Mundial Sub-17

📍Tōkyō | 23 de octubre

La selección japonesa femenina Sub-17, conocida cariñosamente como Ritoru nadeshiko (リトルなでしこ , Little Nadeshiko), logró su segunda victoria consecutiva en el Mundial que se disputa en Marruecos, tras imponerse 2-0 a Zambia.

Con este triunfo, las dirigidas por Shirai Sadayoshi aseguraron matemáticamente su pase a los octavos de final, incluso antes del último partido de la fase de grupos contra Paraguay (26 de octubre).

El encuentro comenzó parejo, con un Japón que apostó por su clásico juego técnico y disciplinado. En el minuto 16, Shikida Noda (Tokyo Verdy Menina) estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo desde el borde del área, pero la portera zambiana respondió con una gran intervención.

⚽ Un golazo para la historia

El marcador se rompió recién en el minuto 69 (24’ del segundo tiempo). Tras un tiro de esquina cobrado por Fukushima Noa (JFA Academy Fukushima), el balón quedó suelto fuera del área y fue cazado de primera por Sunaga Honoka (Tokyo Verdy Menina).

El derechazo cruzado salió con una fuerza y precisión impecables, clavándose en el ángulo superior derecho. El estadio marroquí estalló con los aplausos: era el 1-0 y uno de los goles más bellos del torneo.

“Esperé el balón justo donde sentía que iba a caer. Creo que fue el gol más bonito de mi carrera”, declaró Sunaga emocionada tras ser elegida Player of the Match por la FIFA.

🥇 Cierre perfecto y liderazgo sólido

Japón dominó los minutos finales y amplió la ventaja al minuto 82, cuando Hira Nanami (INAC Kobe Leoncina)provocó un penalti al presionar a la arquera rival. La guardameta fue expulsada por falta dentro del área, y Fukushimaejecutó la pena máxima con serenidad para sellar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Japón suma 6 puntos y dos partidos sin goles en contra, reafirmando su condición de potencia formativa en el fútbol femenino. La defensa se mostró impecable, y el equipo lució una madurez táctica superior a su edad promedio de apenas 16 años.

El entrenador Shirai Sadayoshi destacó la solidez del grupo:

“Fue un partido duro, pero logramos imponer nuestro ritmo. Este equipo refleja el crecimiento y la calidad del fútbol japonés juvenil”.

🌸 Próximo desafío

Las Little Nadeshiko cerrarán la fase de grupos el 26 de octubre ante Paraguay, con el objetivo de mantener el pleno de victorias y asegurarse el primer puesto del Grupo C.

©NoticiasNippon