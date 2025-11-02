[riteru nadeshiko] eliminadas del mundial

Golpe de realidad: las Little Nadeshiko sucumben ante la potencia norcoreana

📍Rabat | 2 de noviembre

El sueño mundialista de la selección japonesa sub-17 femenina se desvaneció abruptamente en los cuartos de final del FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2025.

Las “Little Nadeshiko” fueron derrotadas 1-5 por Corea del Norte (DPR Korea), en un duelo que evidenció tanto el poder físico y táctico del conjunto norcoreano como los errores tempranos del equipo nipón.

⚽ Un inicio devastador

El marcador se abrió apenas a los 37 segundos, cuando un balón largo del portero norcoreano encontró a Kim Won-Sim, quien aprovechó la indecisión de la zaga japonesa para anotar el 0-1.

Seis minutos más tarde, una mala salida desde el fondo derivó en el segundo gol, obra de Ri Ui-Gyeong. La defensa japonesa, sorprendida y nerviosa, no encontraba respuesta ante la presión rival.

🇯🇵 Orgullo y esperanza momentánea

El único respiro de Japón llegó al minuto 8.

Kokonoha Nakamura, tras recuperar el balón en campo contrario, dribló con decisión hacia el centro y definió con la zurda, devolviendo la esperanza a las jóvenes dirigidas por Naoko Takemoto.

Sin embargo, Corea del Norte volvió a golpear al minuto 22 con un tanto de tiro de esquina, estableciendo el 3-1 antes del descanso.

💥 Segunda mitad sin reacción

En la parte complementaria, la superioridad norcoreana fue abrumadora.

A los 73 minutos, Kim Won-Sim volvió a marcar, rompiendo la línea defensiva japonesa con un regate eléctrico dentro del área. Ya en los minutos finales, otro cabezazo tras un córner selló el 5-1 definitivo.

El rostro de las jugadoras japonesas, visiblemente afectadas, reflejaba la frustración de una generación que había soñado con repetir el título de 2014.

🏁 Fin de la travesía y lección de crecimiento

La eliminación en cuartos deja a Japón fuera del podio por segunda edición consecutiva, y corta una racha de solidez que la había convertido en potencia juvenil mundial.

Mientras tanto, Corea del Norte —campeona en tres ocasiones— avanza con paso firme en su búsqueda del bicampeonato.

