[ritoru nadeshiko] candidata al titulo

Japón Sub-17 avanza invicto y como líder en Marruecos 2025

📍Tōkyō | 26 de octubre

La selección japonesa Sub-17 femenina, conocida cariñosamente como Ritoru nadeshiko (リトルなでしこ , Little Nadeshiko), cerró una fase de grupos impecable en la FIFA U-17 Women’s World Cup Marruecos 2025, asegurando el primer puesto del Grupo F gracias a su solidez defensiva y una perseverancia digna de la escuela futbolística japonesa.

Desde su debut con un 3-0 frente a Nueva Zelanda, el equipo mostró una madurez táctica notable. En la segunda jornada, las niponas dominaron con un 2-0 ante Zambia, garantizando su clasificación anticipada a octavos de final.

El partido más intenso llegó en la tercera fecha ante Paraguay, que también había ganado sus dos encuentros. A los 62 minutos, las sudamericanas se adelantaron con un potente disparo de media distancia, pero Japón no bajó los brazos: en el minuto 90 + 5, una mano dentro del área paraguaya otorgó un penal que Noa Fukushima (福島望愛) transformó con frialdad, sellando el empate 1-1.

Con este resultado, Japón y Paraguay terminaron igualadas con 7 puntos, pero el mejor diferencial de goles (+5) permitió a las japonesas coronarse líderes del grupo. Zambia finalizó tercera con 3 puntos y Nueva Zelanda quedó sin unidades.

El próximo desafío de las Little Nadeshiko será ante Colombia, segunda del Grupo E, el 29 de octubre (30 a las 4:00 a.m. hora de Japón), en un duelo que promete emociones entre dos escuelas de fútbol técnico y veloz.

©NoticiasNippon