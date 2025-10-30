[riteru nadeshiko] en cuartos de final

La “Pequeña Nadeshiko” conquista con fútbol total y elegancia ofensiva

📍Marruecos | 30 de octubre

La selección japonesa femenina juvenil deslumbró con una actuación impecable y un juego colectivo de altísima precisión al vencer 4-0 a Colombia, asegurando su pase a los cuartos de final del campeonato mundial Sub-17.

⚽ Primer golpe: Ono abre la sinfonía japonesa

Apenas transcurridos 10 minutos, Ono Ua rompió el silencio del estadio con un zurdazo impecable al ángulo superior izquierdo. Fue el aviso de lo que sería una exhibición ofensiva de alto nivel: precisión, velocidad y confianza absoluta.

🌸 Fukushima Noa y la elegancia del fútbol nipón

A los 22 minutos, Fukushima Noa desató los aplausos con un toque mágico: conectó un centro con el exterior de su pierna izquierda, enviando el balón al fondo del arco colombiano.

Su gol fue pura estética: control corporal, lectura de espacio y clase mundial. Japón dominaba sin titubeos.

🧭 Nakamura Konoha amplía la ventaja con temple y frialdad

Cerca del descanso (43’), Konoha Nakamura culminó una jugada colectiva que dejó atónita a la defensa rival. Su definición serena fue la firma de un equipo que juega de memoria y no da tregua.

🌟 El doblete de Fukushima sella la obra maestra

En la segunda mitad, Fukushima (57’) volvió a mostrar su talento excepcional: otra vez con el exterior del pie izquierdo, marcó el cuarto tanto. Técnica, instinto y elegancia se combinaron para coronarla como Jugadora del Partido.

El público ovacionó a una generación que combina precisión japonesa con pasión juvenil.

🏆 Japón se cita con la historia

El triunfo por 4-0 no solo asegura el pase a cuartos, sino que reafirma a Japón como potencia mundial en el fútbol femenino juvenil.

Su próximo reto será frente a Corea del Norte, actual campeona, en un encuentro que promete intensidad, orgullo y rivalidad histórica en Asia.

