Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Mundial Sub-17

[riteru nadeshiko] en cuartos de final

PorNoticiasNippon

Oct 30, 2025 ##FIFAWWC, #Mundial Sub-17, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Ritoru Nadeshiko Japan, #U17WWC, #U17日本女子代表, #サッカー, #リトルなでしこ

 

La “Pequeña Nadeshiko” conquista con fútbol total y elegancia ofensiva

 

📍Marruecos  | 30 de octubre

La selección japonesa femenina juvenil deslumbró con una actuación impecable y un juego colectivo de altísima precisión al vencer 4-0 a Colombia, asegurando su pase a los cuartos de final del campeonato mundial Sub-17.

 

⚽ Primer golpe: Ono abre la sinfonía japonesa

Apenas transcurridos 10 minutos, Ono Ua rompió el silencio del estadio con un zurdazo impecable al ángulo superior izquierdo. Fue el aviso de lo que sería una exhibición ofensiva de alto nivel: precisión, velocidad y confianza absoluta.

 

 

🌸 Fukushima Noa  y la elegancia del fútbol nipón

A los 22 minutos, Fukushima Noa desató los aplausos con un toque mágico: conectó un centro con el exterior de su pierna izquierda, enviando el balón al fondo del arco colombiano.

Su gol fue pura estética: control corporal, lectura de espacio y clase mundial. Japón dominaba sin titubeos.

 

 

🧭 Nakamura Konoha amplía la ventaja con temple y frialdad

Cerca del descanso (43’), Konoha Nakamura culminó una jugada colectiva que dejó atónita a la defensa rival. Su definición serena fue la firma de un equipo que juega de memoria y no da tregua.

 

 

🌟 El doblete de Fukushima sella la obra maestra

En la segunda mitad, Fukushima (57’) volvió a mostrar su talento excepcional: otra vez con el exterior del pie izquierdo, marcó el cuarto tanto. Técnica, instinto y elegancia se combinaron para coronarla como Jugadora del Partido.

El público ovacionó a una generación que combina precisión japonesa con pasión juvenil.

 

 

🏆 Japón se cita con la historia

El triunfo por 4-0 no solo asegura el pase a cuartos, sino que reafirma a Japón como potencia mundial en el fútbol femenino juvenil.

Su próximo reto será frente a Corea del Norte, actual campeona, en un encuentro que promete intensidad, orgullo y rivalidad histórica en Asia.

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Mundial Sub-17

[ritoru nadeshiko] candidata al titulo

Oct 26, 2025 NoticiasNippon
Mundial Sub-17

[ritoru nadeshiko] Japón en octavos de final

Oct 23, 2025 NoticiasNippon
Mundial Sub-17

[nadeshiko japan] Debut soñado en Marruecos

Oct 20, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Mundial Sub-17

[riteru nadeshiko] en cuartos de final

2025-10-30 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] vaivén térmico del otoño japonés

2025-10-30 NoticiasNippon No hay comentarios
Chinos

[gaikokujin] “Este país ya no te necesita”

2025-10-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Trump en Tokio

[gaikō] Takaichi y Trump reafirman una alianza

2025-10-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.