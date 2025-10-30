Del Perú al Japón: Nissin lanza un Cup Noodle inspirado en el Ají de gallina

📍Tōkyō | 30 de octubre

Nissin Foods, la emblemática empresa japonesa que revolucionó la comida instantánea, ha lanzado el pasado 27 de octubre un nuevo integrante de su serie “Sekai no Cup Noodle” (世界のカップヌードル, Cup Noodles del Mundo): 「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」, una versión instantánea inspirada en uno de los platos más emblemáticos del Perú, el Ají de gallina.

Este lanzamiento busca capturar la esencia de lo que muchos consideran “el país con la mejor gastronomía del mundo”.

Perú, con su mezcla única de influencias indígenas, españolas, africanas y asiáticas, se convierte así en protagonista de una experiencia culinaria global servida en un envase de papel.

🍗 El alma del Ají de gallina, reinterpretada en sopa

El nuevo producto combina el umami del pollo, la cremosidad de la leche y el aroma exótico del ají amarillo y la aceituna, ingredientes esenciales del platillo peruano.

Según Nissin, la fórmula fue adaptada con precisión japonesa:

“El resultado es una sopa densa, especiada y elegante, que equilibra el picor suave del ají amarillo con un toque de dulzura y notas mediterráneas de oliva.”

La marca describe esta versión como una “experiencia exótica y reconfortante”, pensada para quienes buscan algo más que una comida rápida: un viaje sensorial a través de los sabores del mundo.

🌎 “Sekai no Cup Noodle”: cuando lo instantáneo se vuelve cultural

La serie “World Cup Noodle” nació con el lema “世界のおいしいを、お届け！” (¡Llevamos los sabores del mundo a tu mesa!).

Cada edición recrea platos populares internacionales —desde el tom yum tailandés hasta la carbonara italiana— manteniendo el formato práctico y reconocible del Cup Noodle original.

El público objetivo, según la empresa, son jóvenes adultos y mujeres que disfrutan de sabores nuevos y culturalmente ricos, pero que disponen de poco tiempo para cocinar.

🇵🇪 Perú, un país de alta cocina

La elección de Perú no es casual: el país sudamericano ha sido repetidamente galardonado como “Mejor destino culinario del mundo” en rankings internacionales.

El Ají de gallina, en particular, simboliza la mezcla de tradiciones que caracteriza su gastronomía: un guiso de pollo desmenuzado cocinado en una salsa cremosa de ají amarillo, pan, leche y nueces, servido con arroz blanco y decorado con aceitunas negras y huevo duro.

En esta reinterpretación japonesa, el arroz se sustituye por fideos instantáneos, pero el espíritu del plato —la calidez y el contraste de sabores— permanece intacto.

🛒 Una invitación a viajar desde casa

Con esta edición limitada, Nissin invita a los consumidores japoneses a “sentirse como si estuvieran en Lima”.

El envase, decorado con motivos que evocan textiles peruanos y tonos cálidos, destaca el pollo cremoso y los chiles amarillos como protagonistas visuales.

El “Cup Noodle al estilo peruano” ya está disponible en tiendas y konbinis de todo Japón.

Una cucharada promete más que alimento: promete un encuentro entre dos tradiciones culinarias distantes, unidas por la curiosidad y el gusto por explorar el mundo a través de la comida.

🗒️ Ficha del producto

Nombre: Kappunūdoru perū-shiki chikin no kurīmu nikomi aji (カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味)

Inspirado en: Ají de gallina (Perú)

Lanzamiento: 27 de octubre de 2025

Fabricante: Nissin Foods Co., Ltd. (日清食品株式会社)

Concepto: Lleva los sabores del mundo a tu mesa (世界のおいしいを、お届け！)

Notas de sabor: Crema de pollo, ají amarillo, oliva, ajo y pimentón

Anexo

La serie japonesa 「世界のカップヌードル」 (Sekai no Cup Noodle / Cup Noodles del Mundo) es una línea especial de productos de Nissin Foods que recrea sabores típicos de distintas cocinas internacionales en formato de ramen instantáneo.

Su concepto es 「世界のおいしいを、お届け！」 (“Llevamos los sabores del mundo a tu mesa”), y busca ofrecer a los consumidores japoneses una experiencia global sin salir de casa.

🍜 Características principales

Inspiración global:

Cada edición se basa en un plato emblemático de un país o región —por ejemplo: Tailandia: Tom Yum Kung (sopa picante con camarones)

Singapur: Laksa (sopa de coco con especias)

México: Tacos o chile con carne

Perú: Ají de Gallina (pollo en crema amarilla, lanzado en 2025) Adaptación al gusto japonés:

Aunque se inspiran en sabores extranjeros, las recetas son ajustadas para que resulten familiares al paladar japonés: menos picantes, más suaves y con equilibrio entre lo exótico y lo cotidiano. Presentación colorida y cultural:

Los envases suelen incluir colores y elementos visuales asociados al país homenajeado (banderas, mapas, símbolos gastronómicos). Ediciones limitadas:

Muchas versiones son temporales o de colección, lo que motiva a los consumidores curiosos a probarlas antes de que desaparezcan del mercado.

🌍 Objetivo de la serie

Más que una simple experiencia culinaria, “世界のカップヌードル” funciona como un viaje cultural instantáneo, uniendo el espíritu cosmopolita de Japón con su amor por la comida rápida y accesible.

Nissin la concibe como una forma de promover la diversidad gastronómica mundial y despertar el interés por otras culturas a través del sabor.

