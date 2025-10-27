[sōzoku zeihō] Del tatami al tribunal

10 mil millones de yenes bajo el tatami: hallan efectivo oculto en una casa de Nara

📍Tōkyō | 27 de octubre

Un caso insólito de evasión fiscal sacude a la región de Kansai. Dos hermanos —un hombre de 64 años y su hermana de 56, ambos directivos de una empresa inmobiliaria familiar en Nara— fueron denunciados ante la Fiscalía del Distrito de Nara luego de que el Osaka Kokuzeicho (Oficina Regional de Impuestos) descubriera aproximadamente 10.2 mil millones de yenes (unos 67 millones de dólares) en efectivo ocultos en su vivienda.

La investigación determinó que el dinero pertenecía a la madre de los acusados, fallecida en julio de 2022, y que la suma no fue declarada como parte del patrimonio heredado, lo que generó una evasión estimada de unos 5.23 mil millones de yenes en impuestos sucesorios.

🏠 Antecedentes familiares

La madre de los implicados fundó la empresa inmobiliaria décadas atrás, consolidando su fortuna mediante operaciones hoteleras y venta de propiedades en el área de Kansai. Según los testimonios, ella prefería guardar grandes sumas en efectivo, evitando los depósitos bancarios por motivos de privacidad y desconfianza hacia el sistema financiero.

Tras su fallecimiento, los hijos —Masui Isao (64) y su hermana Kazuko (56)— asumieron la gestión de la empresa y presuntamente decidieron ocultar el efectivo en el domicilio familiar, evadiendo su inclusión en la declaración sucesoria.

⚖️ Marco legal: la infracción a la Ley del Impuesto sobre Sucesiones (相続税法)

La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (相続税法) japonesa establece que todo patrimonio heredado debe ser declarado dentro de los 10 meses posteriores al fallecimiento del titular.

La evasión o falsificación deliberada de información puede constituir un delito penal, con sanciones que incluyen:

Prisión de hasta 10 años,

Multas equivalentes al doble del monto evadido, y

Cargos adicionales por mora y recargo del 10% al 35% según el grado de ocultamiento.

En este caso, la Oficina de Impuestos de Osaka presentó la denuncia por violación del artículo 68 de la Ley de Sucesiones, que castiga la omisión intencional de bienes hereditarios.

Cabe destacar que el acusado principal, Isao Masui, declaró a la prensa que ya presentó una declaración corregida (修正申告) y que el monto adeudado fue pagado íntegramente, lo que podría atenuar su responsabilidad penal, aunque no lo exime del delito original.

🧾 Contexto: auge de casos de evasión fiscal en Japón

El hallazgo ocurre en medio de un aumento de los casos de evasión detectados en el ejercicio fiscal 2024, que alcanzaron 82 mil millones de yenes en denuncias, según datos del propio Osaka Kokuzeicho.

Las autoridades fiscales japonesas han intensificado las inspecciones sobre herencias no declaradas en efectivo, criptoactivos y propiedades en el extranjero, especialmente tras la pandemia, cuando se multiplicaron los casos de gestión familiar opaca de patrimonio.

¿Por qué no se difunde el nombre de los detenidos?

Principio de presunción de inocencia:

Aunque hayan sido arrestados, legalmente aún no han sido condenados. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. Política de privacidad en medios japoneses:

Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:

El delito es especialmente grave o violento.

Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.

Se trata de un caso con alto impacto público.

Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.

Condición del extranjero:

En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.

En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.



©NoticiasNippon