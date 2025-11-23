[shinshōhin] nuevo Pocky con sabor a Perú

Dos capas, un aroma irresistible: Glico apuesta por Perú en su Pocky más sofisticado

📍Tōkyō | 23 de noviembre

La emblemática marca japonesa Pocky, de Ezaki Glico, vuelve a apostar por la sofisticación del chocolate con el lanzamiento nacional de su nueva edición Pokkī ni-sō shitate “Kaoru Kakao”「ポッキー 2層仕立て〈薫るカカオ〉」.

Se trata de una propuesta cuidadosamente diseñada para destacar el aroma floral y afrutado del cacao peruano, una variedad que Japón viene revalorizando en su industria chocolatera.

Este nuevo Pocky pertenece a la línea premium “ni-sō shitate”(2層仕立て, dos capas), reconocida por su búsqueda de sabores más profundos y texturas más complejas. Cada stick está compuesto por:

1ª capa: un chocolate intenso elaborado con cacao peruano, pensado para liberar aroma desde el primer contacto.

2ª capa: una mousse suave, aireada y cremosa, con perfil cálido que prolonga la experiencia en boca.

Base: un pretzel de cacao ligeramente amargo, diseñado para equilibrar dulzor y estructura.

La marca subraya que su objetivo fue lograr un Pocky “adulto”, con un perfil sensorial que permita disfrutar el viaje del cacao desde la nariz hasta el regusto final.

El uso del 35 % de cacao masa peruana no es casual: Japón lleva más de una década incorporando cacao de Perú en chocolates de edición limitada, valorado por su fine aroma, su perfil floral, y su limpieza sensorial, muy apreciado por la industria nipona de chocolate premium.

Experiencia sensorial: ver, oler, escuchar, sentir

Glico explica que este Pocky fue diseñado como un producto multisensorial:

Vista: el corte transversal deja ver las dos capas perfectamente diferenciadas.

Olfato: el cacao peruano aporta notas florales antes de morder.

Sonido: el pretzel cruje suavemente para dar paso a la mousse.

Sabor: una progresión desde el chocolate intenso hasta la suavidad espumosa.

Textura: una combinación de crujiente + mousse aireada que no existía en ediciones anteriores.

El contexto detrás del lanzamiento

Glico ha convertido la serie “ni-sō shitate”(2層仕立て, dos capas)” en su apuesta para consumidores adultos que buscan chocolates más elegantes y complejos.

En 2024 y 2025 introdujeron ediciones basadas en matcha profundo y vainilla blanca, ambas con buena recepción. Esta vez, la empresa quiso llevar la experiencia hacia un terreno más aromático, natural y cacao-centrado.

El comunicado corporativo destaca que el equipo de desarrollo trabajó extensamente con mezclas de cacao de distintos orígenes, pero que finalmente Perú ofreció la grada sensorial que buscaban para un chocolate con Kaoru (香る) —que literalmente significa “que desprende aroma”.

Para muchos consumidores japoneses amantes del chocolate fino, este lanzamiento representa el reconocimiento continuo del cacao sudamericano como materia prima de valor elevado.

🇵🇪➡️🇯🇵 ¿Es la primera vez que se usa cacao peruano para elaborar chocolates en Japón?

No, no es la primera vez que se usa cacao peruano para elaborar chocolates en Japón.

De hecho, Japón lleva más de una década utilizando cacao de Perú en productos de gama media y alta, aunque no siempre lo promocionaba abiertamente en empaques.

Antecedentes del cacao peruano en la industria chocolatera japonesa

🟫 1. Marcas japonesas que ya han usado cacao peruano

En los últimos años, varias compañías japonesas han incorporado cacao peruano en ediciones limitadas, líneas premium y productos estacionales:

🍫Meiji

•Serie Meiji THE Chocolate (2015–2022): usó “Peru 70%” y “Peru Bitter” en varias temporadas.

•Vendido en tiendas especializadas como Loft o Tokyu Hands.

🍫Lotte

•Ediciones especiales de Ghana Cacao Alto % incluyeron cacao peruano mezclado con cacao africano para dar “perfil floral”.

🍫Fujiya

•Usó cacao peruano en Country Ma’am edición “Cacao Aromático”, años 2019–2021.

🍫Royce’ (Hokkaidō)

•Líneas limitadas de “Pure Chocolate” y “Bean to Bar”.

🍫Tiendas bean-to-bar japonesas

🍫Minimal – Bean to Bar Tokyo, Green Bean to Bar, Dari K, Onibus Chocolate, entre otras, utilizan cacao peruano regularmente por su versatilidad sensorial.

🔍 2. ¿Por qué Japón aprecia el cacao peruano?

Perú forma parte de los países catalogados como “fine aroma cacao origin”, lo que en Japón se considera:

•Fragancia floral

•Notas frutales (cítricos, frutos rojos)

•Amargor elegante

•Perfil limpio, sin asperezas

Los chocolateros japoneses lo ven como cacao “sofisticado”, ideal para productos premium destinados al público adulto.

🎌 3. Entonces, ¿qué tiene de especial este nuevo Pocky?

Aunque no es la primera vez que Japón usa cacao peruano, sí es una de las pocas veces que una marca masiva como Pocky (Glico) lo destaca abiertamente en el empaque, con la frase:

Hanayaka-na Perū-san kakao shiyō「華やかなペルー産カカオ使用」(“Elaborado con cacao peruano de aroma elegante”)

Es decir:

✔️ No es la primera vez en Japón

✔️ Pero sí es una de las primeras veces que Pocky promueve explícitamente cacao peruano como valor diferenciador

📝 En resumen

El uso de cacao peruano en Japón no es nuevo; lo nuevo es que una marca tan masiva como Pocky lo destaque de forma visible y lo convierta en protagonista de un producto nacional.



