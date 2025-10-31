[kyō no kion] ¡Japón partido en dos estaciones!

Mientras el norte enciende estufas, el sur aún necesita aire acondicionado

📍Tōkyō | 31 de octubre

Hoy viernes, último día de octubre y víspera de Halloween, amaneció con paraguas abiertos y temperaturas inusualmente bajas en gran parte del oeste japonés.

Desde las primeras horas, la lluvia persistente, impulsada por un frente de bajas presiones, mantuvo el ambiente húmedo y frío, especialmente en regiones como Kansai y Kyūshū.

En Osaka, la temperatura máxima se registró a las 2 de la madrugada con apenas 17.1 °C, mientras que en Fukuoka el termómetro alcanzó 18.2 °C, sin superar en ningún momento los 20 °C.

La sensación térmica fue incluso menor: según reportes ciudadanos, 8 de cada 10 personas describieron la jornada como “肌寒い” (fría al tacto), y algunos la calificaron directamente como “寒い” (gélida).

Incluso en Tokio, donde las lluvias fueron más intermitentes, la máxima de 17.1 °C marcó una leve caída de dos grados respecto al día anterior. La capital vivió un jueves de luces apagadas, con cielos densos y un aire de calma melancólica que recordó los primeros días de noviembre.

🌡️ Resumen nacional

🔥 Temperaturas más altas del día

Las más elevadas se registraron en Okinawa , especialmente en las islas remotas del sur.

Máxima nacional: 30.4 °C en Kitadaitō (Islas Daitō, Okinawa) a las 12:13 p. m.

→ Es 2.8 °C más alta que el promedio habitual y 1.5 °C superior al día anterior.

También destacaron: Minamidaitō (Okinawa) : 30.2 °C Kumejima (Okinawa) : 29.6 °C Naha (Okinawa) : 29.1 °C Chichibu (Tokio) : 29.0 °C, un valor excepcionalmente alto para la región de Kanto en esta época.



➡️ En total, 10 de las 12 temperaturas más altas del país se dieron en Okinawa, donde el clima sigue marcadamente veraniego incluso al cerrar octubre.

➡️ La mayoría de estos registros se mantuvieron 2 °C o más por encima de lo normal, con un fuerte contraste respecto al centro y norte del archipiélago.

❄️ Temperaturas más bajas del día

Las mínimas se concentraron en Hokkaidō y el norte de Honshū (Tohoku) , donde ya se siente el invierno.

Mínima nacional: –1.9 °C en Honbetsu (Tokachi, Hokkaidō) y –1.9 °C en Rikubetsu (Tokachi, Hokkaidō) poco después de las 5 a. m.

→ Aunque frías, estas temperaturas se mantuvieron 1.3 °C por encima del promedio histórico .

Otras zonas frías destacadas: Takinoue (Hokkaidō) : –1.8 °C Kuzumaki (Iwate) : –1.6 °C Yamase (Iwate) y Morioka : –1.1 °C



➡️ En gran parte de Hokkaidō y el norte de Tōhoku, las temperaturas fueron 5 a 8 °C más bajas que el día anterior, con heladas matinales tempranas.

🧭 Balance climático del día

Japón vivió una marcada división térmica norte-sur : Okinawa con ambiente veraniego, superando los 30 °C. Hokkaidō y Tōhoku , bajo condiciones invernales con mínimas bajo cero.

La diferencia entre el punto más cálido (Kitadaitō, 30.4 °C) y el más frío (Honbetsu, –1.9 °C) alcanzó más de 32 °C en un mismo día.

🌤️ Previsión: Un sábado de sol y contraste térmico: el regreso del calor otoñal

El panorama cambiará drásticamente este 1 de noviembre.

La entrada de una masa de aire cálido desde el Pacífico y el despeje del cielo traerán una subida repentina de temperatura en Kanto y todo el oeste japonés, con valores que rozarán los niveles veraniegos.

Tokio y Kagoshima alcanzarán los 23 °C , mientras que Kōchi llegará hasta 24 °C .

En muchas zonas, el sol y la humedad residual podrían provocar una sensación de bochorno durante el mediodía.

En contraste, Hokkaidō mantendrá su carácter otoñal frío, con máximas de apenas 11 °C, unos 4 °C menos que el día anterior.

Será un fin de semana de capas: los meteorólogos recomiendan vestirse con ropa ligera pero acompañada de una chaqueta, dado el contraste entre las frescas mañanas y los cálidos mediodías.

🧣 Consejo del día: la chaqueta sigue siendo tu aliada

Aunque el termómetro suba, los suelos mojados y el aire húmedo aún pueden provocar resfriados.

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) recomienda mantener un abrigo a mano, especialmente para quienes salgan temprano o regresen tarde, ya que las temperaturas volverán a caer al anochecer.

©NoticiasNippon