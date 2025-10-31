[kyō no kion] ¡Japón partido en dos estaciones!

Mientras el norte enciende estufas, el sur aún necesita aire acondicionado
📍Tōkyō | 31 de octubre
Hoy viernes, último día de octubre y víspera de Halloween, amaneció con paraguas abiertos y temperaturas inusualmente bajas en gran parte del oeste japonés.
Desde las primeras horas, la lluvia persistente, impulsada por un frente de bajas presiones, mantuvo el ambiente húmedo y frío, especialmente en regiones como Kansai y Kyūshū.
En Osaka, la temperatura máxima se registró a las 2 de la madrugada con apenas 17.1 °C, mientras que en Fukuoka el termómetro alcanzó 18.2 °C, sin superar en ningún momento los 20 °C.
La sensación térmica fue incluso menor: según reportes ciudadanos, 8 de cada 10 personas describieron la jornada como “肌寒い” (fría al tacto), y algunos la calificaron directamente como “寒い” (gélida).
Incluso en Tokio, donde las lluvias fueron más intermitentes, la máxima de 17.1 °C marcó una leve caída de dos grados respecto al día anterior. La capital vivió un jueves de luces apagadas, con cielos densos y un aire de calma melancólica que recordó los primeros días de noviembre.
🌡️ Resumen nacional
🔥 Temperaturas más altas del día
-
Las más elevadas se registraron en Okinawa, especialmente en las islas remotas del sur.
-
Máxima nacional: 30.4 °C en Kitadaitō (Islas Daitō, Okinawa) a las 12:13 p. m.
→ Es 2.8 °C más alta que el promedio habitual y 1.5 °C superior al día anterior.
-
También destacaron:
-
Minamidaitō (Okinawa): 30.2 °C
-
Kumejima (Okinawa): 29.6 °C
-
Naha (Okinawa): 29.1 °C
-
Chichibu (Tokio): 29.0 °C, un valor excepcionalmente alto para la región de Kanto en esta época.
-
➡️ En total, 10 de las 12 temperaturas más altas del país se dieron en Okinawa, donde el clima sigue marcadamente veraniego incluso al cerrar octubre.
➡️ La mayoría de estos registros se mantuvieron 2 °C o más por encima de lo normal, con un fuerte contraste respecto al centro y norte del archipiélago.
❄️ Temperaturas más bajas del día
-
Las mínimas se concentraron en Hokkaidō y el norte de Honshū (Tohoku), donde ya se siente el invierno.
-
Mínima nacional: –1.9 °C en Honbetsu (Tokachi, Hokkaidō) y –1.9 °C en Rikubetsu (Tokachi, Hokkaidō)poco después de las 5 a. m.
→ Aunque frías, estas temperaturas se mantuvieron 1.3 °C por encima del promedio histórico.
-
Otras zonas frías destacadas:
-
Takinoue (Hokkaidō): –1.8 °C
-
Kuzumaki (Iwate): –1.6 °C
-
Yamase (Iwate) y Morioka: –1.1 °C
-
➡️ En gran parte de Hokkaidō y el norte de Tōhoku, las temperaturas fueron 5 a 8 °C más bajas que el día anterior, con heladas matinales tempranas.
🧭 Balance climático del día
-
Japón vivió una marcada división térmica norte-sur:
-
Okinawa con ambiente veraniego, superando los 30 °C.
-
Hokkaidō y Tōhoku, bajo condiciones invernales con mínimas bajo cero.
-
-
La diferencia entre el punto más cálido (Kitadaitō, 30.4 °C) y el más frío (Honbetsu, –1.9 °C) alcanzó más de 32 °C en un mismo día.
🌤️ Previsión: Un sábado de sol y contraste térmico: el regreso del calor otoñal
El panorama cambiará drásticamente este 1 de noviembre.
La entrada de una masa de aire cálido desde el Pacífico y el despeje del cielo traerán una subida repentina de temperatura en Kanto y todo el oeste japonés, con valores que rozarán los niveles veraniegos.
-
Tokio y Kagoshima alcanzarán los 23 °C, mientras que Kōchi llegará hasta 24 °C.
-
En muchas zonas, el sol y la humedad residual podrían provocar una sensación de bochorno durante el mediodía.
-
En contraste, Hokkaidō mantendrá su carácter otoñal frío, con máximas de apenas 11 °C, unos 4 °C menos que el día anterior.
Será un fin de semana de capas: los meteorólogos recomiendan vestirse con ropa ligera pero acompañada de una chaqueta, dado el contraste entre las frescas mañanas y los cálidos mediodías.
🧣 Consejo del día: la chaqueta sigue siendo tu aliada
Aunque el termómetro suba, los suelos mojados y el aire húmedo aún pueden provocar resfriados.
La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) recomienda mantener un abrigo a mano, especialmente para quienes salgan temprano o regresen tarde, ya que las temperaturas volverán a caer al anochecer.
©NoticiasNippon