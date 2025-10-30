[kyō no kion] El frío cede paso

El frío cede paso a una tarde templada: así se despide octubre en Japón

📍Tōkyō | 30 de octubre

Este jueves se vivió una jornada marcada por un fuerte contraste térmico. La mañana comenzó con temperaturas bajo cero en el norte, pero hacia el mediodía el sol devolvió la calidez a gran parte del archipiélago. ç

En la localidad de Rikubetsu (Hokkaidō) se registró –7.5 °C, el valor más bajo del país en lo que va del otoño. En contraste, Osaka alcanzó los 22.3 °C, mientras que Tokio llegó a 19.1 °C, el primer día de la temporada en que la capital bajó de los 10 °C por la mañana (mínima de 9.7 °C).

A las 15:00, los termómetros marcaban 12.8 °C en Sapporo, 21.9 °C en Fukuoka, 21.0 °C en Hiroshima, y 20.7 °C en Nagoya, evidenciando una distribución térmica norte-sur muy pronunciada.

Pese a ello, el ambiente general fue agradable, especialmente en el oeste y el centro del país, donde el aire seco y el cielo despejado ofrecieron un respiro antes de las lluvias pronosticadas.

🌤️ Panorama climático

La radiación solar y la calma del viento permitieron que las temperaturas diurnas repuntaran rápidamente tras el amanecer, generando diferencias de hasta 9 °C entre el amanecer y la tarde en Tokio.

En Tohoku y Hokkaidō, el frío se atenuó ligeramente gracias al sol, y muchas zonas superaron los 15 °C por primera vez en varios días, un alivio momentáneo antes del retorno de las nubes.

Sin embargo, los meteorólogos advierten que este contraste térmico intenso puede aumentar el riesgo de resfriados, por lo que recomiendan vestir en capas y mantenerse hidratado, incluso con el clima más fresco.

🌧️ Pronóstico para mañana (31 de octubre)

Se espera que la nubosidad se extienda desde el oeste, lo que moderar á el frío matutino:

Fukuoka: mínima 16 °C, máxima 19 °C

Osaka: mínima 15 °C, máxima 17 °C

Nagoya: mínima 13 °C, máxima 17 °C

Tokio: mínima 12 °C, máxima 18 °C

Sapporo: mínima 9 °C, máxima 15 °C

Aunque las temperaturas serán más suaves, el regreso de la lluvia y los cielos nublados harán que el ambiente diurno se perciba más fresco. En el norte, el frente húmedo llegará más tarde, manteniendo condiciones relativamente estables durante la mañana.

