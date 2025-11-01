[kyō no kion] De la lluvia al respiro

Del abrigo al picnic: familias disfrutan de un sábado con clima más amable del mes

📍Tōkyō | 1 de noviembre

El primer día del puente largo de noviembre trajo un respiro para millones de personas en el centro y oeste de Japón. Tras la lluvia y el viento del viernes, este sábado se presentó soleado y con temperaturas que superaron los 20 °C en muchas regiones.

En Tokio, el mercurio subió hasta 21.7 °C, 4.6 °C más que ayer; en Osaka, alcanzó 20.9 °C, con un incremento de casi 4 °C. Las calles se llenaron de paseantes disfrutando del aire tibio y del cielo despejado.

En contraste, Hokkaidō vivió un día muy distinto: el avance de un frente frío mantuvo las máximas por debajo de los 10 °C en varias ciudades, y en Abashiri la temperatura apenas llegó a 9.8 °C, 8.3 °C menos que el viernes.

🌦️ El domingo promete repetir el patrón

Para mañana, 2 de noviembre, el pronóstico indica que el centro y oeste del país seguirán bajo cielos despejados y temperaturas similares, mientras que el norte —particularmente Hokkaidō y Hokuriku— continuará con lluvias, ráfagas frías y posibilidad de nieve en cotas altas.

En Asahikawa, se espera una máxima de apenas 6 °C, preludio del invierno que ya asoma en el norte.

©NoticiasNippon