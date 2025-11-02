[kyō no kion] del gris al dorado

Japón dividido entre el frío polar del norte y el otoño templado del sur

📍Tōkyō | 2 de noviembre

En pleno fin de semana largo, el archipiélago japonés vivió este domingo un contraste climático marcado.

Mientras Hokkaidō amaneció bajo cielos grises y una mezcla de lluvia y nieve que mantuvo las temperaturas bajo los 5 °C, las regiones desde Kantō hasta Kyūshū disfrutaron de un ambiente otoñal agradable, con máximas cercanas a los 20 °C.

A las 14:00 horas, Asahikawa (Hokkaidō) registró apenas 4.7 °C, más de 4 °C menos que ayer, reflejando el ingreso de aire frío desde Siberia. En cambio, Tokio alcanzó 19.1 °C y Osaka, 20.8 °C, bajo un cielo parcialmente nublado y con viento suave del norte.

Sin embargo, el panorama cambiará pronto. Para el lunes 3 (Día de la Cultura) se espera el paso de una vaguada con aire frío que traerá lluvias intermitentes al lado del mar de Japón.

En Kanazawa, la máxima bajará hasta los 13 °C, unos 5 °C menos que hoy, y el viento del norte hará que el frío se sienta con mayor intensidad. En el Pacífico, aunque el sol se asome a ratos, el aire se volverá más seco y gélido por la tarde.

Japón despide el puente festivo con un contraste climático que une bufandas y paraguas bajo el mismo cielo.

©NoticiasNippon