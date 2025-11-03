[kyō no kion] Japón siente su primera gran bocanada invernal

El Día de la Cultura se despide con bufanda: viento seco y temperaturas por debajo de 10 °C”

📍Tōkyō | 3 de noviembre

En el cierre del feriado nacional de Bunka no Hi (Día de la Cultura), Japón despertó bajo un viento frío y seco que recorrió de norte a sur el archipiélago. Aunque el sol bañó buena parte del país con una luz otoñal clara, la sensación térmica fue gélida y persistente, marcando un cambio repentino en el ambiente.

🌡️ El descenso de las temperaturas

Tras varias semanas templadas, el contraste fue evidente:

Tokio apenas alcanzó 19.4 °C ,

Osaka , 17.1 °C ,

Nagoya , 17.9 °C ,

y Fukuoka, 18.8 °C.

Solo algunas zonas costeras superaron los 20 °C, dejando claro que el otoño profundo ya domina el paisaje.

☁️ El norte, entre lluvia y nubes

En Hokuriku y Tohoku, el cielo permaneció cubierto durante gran parte del día.

En Kanazawa, la temperatura máxima —13.8 °C— se registró por la mañana, mientras que Niigata apenas subió a 14.4 °C.

Más al norte, en Hokkaido, el aire seco trajo cielos despejados, pero Sapporo no superó los 10 °C, anticipando la llegada silenciosa del invierno.

❄️ Una madrugada de frío radiativo

Para la jornada del martes 4, se espera un amanecer particularmente frío debido al fenómeno del enfriamiento por radiación: con los vientos débiles y el cielo despejado, el calor del día se perderá rápidamente.

Las mínimas previstas son:

Tokio 9 °C ,

Nagoya 8 °C ,

Osaka 9 °C ,

Sapporo apenas 2 °C.

Será, en muchas ciudades, la mañana más fría de la temporada.

🧣 Consejos para el regreso a la rutina

Los meteorólogos recomiendan abrigarse bien, preparar bufandas, guantes y abrigos gruesos antes de salir al trabajo o la escuela.

Durante el día, el sol volverá a brillar, pero el aire seco y el ambiente fresco mantendrán las temperaturas en torno a los 18 °C o menos en la mayoría de las regiones.

🍁 El frío que afina el espíritu

El otoño japonés, que ayer celebró la cultura y la calma, se despide del feriado nacional recordando otra tradición: la del frío que templa el ánimo y purifica el aire, preludio de un invierno que ya se siente en cada soplo de viento.

