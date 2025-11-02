[enueichikē nodo jiman] desde Tokio

La voz del pueblo resuena: jóvenes y veteranos se preparan para emocionar al país desde el corazón de Tokio

📍Tōkyō | 2 de noviembre

Hoy domingo el icónico programa “NHKのど自慢” (NHK Nodo Jiman) se transmitirá en vivo desde el moderno espacio Roppongi Hills Arena, en el distrito tokiota de Minato.

NHK ampliará la duración del programa para ofrecer un evento especial que convertirá el centro de Tokio en un escenario donde la pasión vocal de los ciudadanos tomará protagonismo.

🌸 Invitados que harán vibrar al público

Los invitados principales serán Kobayashi Sachiko, una leyenda del enka, y Kocchi no Kento, joven artista de estilo pop contemporáneo.

La campana de apertura estará a cargo de Nakamura Yuki, miembro de la Orquesta Filarmónica de Tokio, quien dará al evento un toque solemne y elegante.

Por su parte, Ninomiya Naoki tendrá la responsabilidad de la conducción.

La arena de Roppongi Hills se transformará en una fiesta colectiva, con aplausos, risas y emoción compartida. Desde jóvenes debutantes hasta veteranos del canto, todos buscarán un lugar en el corazón de los espectadores.

Transmitir desde Roppongi simbolizará la fusión entre la modernidad urbana y la sensibilidad tradicional del enka, mostrando que el canto —como el propio Japón— evoluciona sin perder su esencia.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 45 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.



©NoticiasNippon