[enu eichi kē nodo jiman]  desde Ishikawa

Cantar para volver a sonreír: el Nodo Jiman más emotivo del año

📍Tōkyō | 26 de octubre

Hoy domingo a las 12:15 p.m., NHK transmite en vivo su clásico programa NHK NodoJiman (NHKのど自慢, El Orgullo del Canto de NHK) desde la ciudad de Suzu en la prefectura de Ishikawa, una zona que sigue recuperándose del terremoto ocurrido a comienzos de año.

El evento se presenta no solo como una competencia musical, sino también como un símbolo de la resiliencia local y la unión comunitaria.

🎤 Detalles del programa

Lugar: Ciudad de Suzu, Prefectura de Ishikawa

Invitados especiales: Godai Natsuko: destacada cantante de enka, conocida por su estilo clásico y emotivo. Junretsu: grupo vocal masculino famoso por su energía y cercanía con el público, formado por ex-actores de tokusatsu.

Presentador: Ninomiya Naoki reconocido por su tono cálido y su experiencia en eventos en vivo.

Campana: Katayama Yōhei del Central Aichi Symphony Orchestra, quien marcará con su toque el final de cada presentación.

💬 Significado y contexto

Esta edición tiene un peso emocional especial: es la primera transmisión en vivo de “Nodo Jiman” desde Suzu tras el sismo de Año Nuevo. La elección del lugar es un gesto de solidaridad de NHK con las comunidades del norte de Ishikawa, que continúan reconstruyendo escuelas, centros culturales y teatros locales.

El programa busca llevar alegría, música y orgullo regional a través del canto amateur, en una prefectura donde muchas familias aún enfrentan desafíos.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.



