Feriado con temblor: el Día de la Cultura se sacudió brevemente en el sur de Japón

📍Tōkyō | 3 de noviembre

A las 19:18 del lunes un terremoto de magnitud 4.2 se registró en la región de Satsuma, prefectura de Kagoshima, según el informe oficial emitido por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a las 19:22.

El sismo, de foco muy superficial, alcanzó una intensidad máxima de Shindo 4 en la escala japonesa, particularmente en la ciudad de Kirishima (霧島市).

No se emitieron alertas de tsunami, pero el temblor fue percibido claramente en hogares y oficinas, con vibraciones cortas y secas que sorprendieron a muchos residentes durante la tarde del feriado nacional por el Día de la Cultura (文化の日).

🏠 Impacto local y testimonios de residentes

En zonas como Kirishima-shi Makizono-chō y alrededores del aeropuerto de Kagoshima, los residentes reportaron un temblor “fuerte pero breve”.

Una mujer de 42 años en el distrito de Hayato comentó a medios locales:

“Estaba preparando la cena cuando todo empezó a temblar; los platos sonaron, pero por suerte se detuvo rápido.”

En Aira (姶良市) y Ebinō (宮崎県えびの市), la intensidad fue menor (Shindo 2), aunque algunos vecinos mencionaron haber sentido un leve movimiento acompañado de un sonido sordo subterráneo.

🧭 Datos técnicos

Hora del sismo: 19:18 (hora local)

Epicentro: Región de Satsuma, prefectura de Kagoshima

Coordenadas: Latitud 31.8° N / Longitud 130.7° E

Profundidad: Muy superficial

Magnitud estimada: 4.2

Máxima intensidad: Shindo 4 (Kirishima-shi)

Riesgo de tsunami: Ninguno

🧩 Contexto sísmico

La región de Satsuma forma parte del cinturón volcánico del suroeste japonés, donde convergen las placas de Filipinas y de Eurasia. Esta zona registra actividad sísmica frecuente, aunque la mayoría de los eventos son de magnitud moderada.

Especialistas recordaron que los sismos superficiales pueden sentirse con más fuerza en áreas cercanas al epicentro, incluso cuando la magnitud no es elevada.

La JMA continuará monitoreando posibles réplicas en los próximos días.

🚨 Recomendaciones a residentes

Autoridades locales de Kagoshima y Kirishima pidieron a la población:

Revisar la estabilidad de muebles y objetos en casa.

Mantener linternas y radios a mano.

Verificar los puntos de evacuación más cercanos.

No difundir rumores en redes sociales y seguir únicamente la información oficial de la JMA y NHK.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.

©NoticiasNippon