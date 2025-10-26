Movimientos perceptibles en seis prefecturas: Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio, Kanagawa y Chiba

📍 Tochigi , 25 de octubre

A las 12:04 del mediodía del domingo, un terremoto de magnitud 4.7 con epicentro en la región norte de la prefectura de Tochigi sacudió una amplia franja del centro de Japón.

El hipocentro se localizó a unos 10 km de profundidad, lo que lo convierte en un sismo relativamente superficial y perceptible en varias prefecturas del área metropolitana.

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) informó que no hay peligro de tsunami. El temblor alcanzó una intensidad máxima de 震度4 en la ciudad de Nikko (日光市), mientras que se registró 震度3 en zonas de Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio (distrito de Adachi) y Kanagawa (zona norte de Yokohama).

Regiones más afectadas

Tochigi: Nikko (震度4), además de Sano, Ashikaga y Kanuma (震度3).

Gunma: Maebashi, Kiryu, Numata y Oura (震度3).

Saitama: Saitama-shi (Omiya), Gyoda, Kuki y Konosu (震度3).

Tokio: distrito de Adachi (震度3).

Kanagawa: Yokohama (Kanagawa-ku y Kohoku-ku) (震度3).

En la capital, varios edificios de oficinas sintieron una leve oscilación de pocos segundos, pero no se reportaron daños ni interrupciones en el transporte ferroviario o eléctrico, según informes iniciales de JR East y Tokyo Metro.

Contexto sísmico

Tochigi, ubicada en una zona interior sin contacto directo con el mar, forma parte del bloque tectónico del noreste japonés, donde la presión entre las placas del Pacífico y la placa continental puede provocar sismos de mediana intensidad.

En los últimos meses, la región ha mostrado actividad sísmica moderada, relacionada con ajustes internos del terreno más que con fallas activas mayores.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades locales recordaron a la población que, aunque el movimiento no provocó daños, es importante verificar el estado de las viviendas, estanterías y objetos colgantes, y mantener a la mano kits de emergencia.

Se sugiere también revisar las alertas sísmicas (緊急地震速報) y verificar las rutas de evacuación, especialmente en escuelas y zonas turísticas de Nikko.

Mensaje de calma

El portavoz de la Agencia Meteorológica señaló:

“No hay preocupación por tsunami. Sin embargo, podría producirse una réplica similar, por lo que se pide mantener precaución.” 「津波の心配はありません。今後、同程度の揺れが起きる可能性もありますので、注意を続けてください。」

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.

