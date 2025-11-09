Entre la calma y la memoria: la tierra tiembla donde el tsunami cambió la historia

📍Tōkyō | 9 de noviembre



La costa de Sanriku, en el noreste de Japón, ha vuelto a registrar una intensa actividad sísmica.

Desde el 4 de noviembre, cuando ocurrió un terremoto de magnitud 5.3, los temblores se han multiplicado.

En las últimas 24 horas, la región ha sentido cinco sismos perceptibles, tres de ellos de magnitud superior a 5, siendo el mayor un M5.8 en la mañana de hoy.

El patrón preocupa a los sismólogos: Sanriku es una zona históricamente asociada a grandes terremotos, algunos de los cuales precedieron eventos de magnitud 7 o mayor.

Actividad sísmica

Ocurrencia: 9 de noviembre / 9:17 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku (三陸沖)

Magnitud máxima: M4.9

Intensidad sísmica máxima: nivel 2

Ocurrencia: 9 de noviembre / 7:33 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M4.9

Intensidad sísmica máxima: nivel 2

Ocurrencia: 9 de noviembre / 7:27 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M4.8

Intensidad sísmica máxima: nivel 1

Ocurrencia: 9 de noviembre / 7:15 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M5.8

Intensidad sísmica máxima: nivel 3

Ocurrencia: 9 de noviembre / 6:04 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M5.4

Intensidad sísmica máxima: nivel 3

Ocurrencia: 9 de noviembre / 5:29 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M5.5

Intensidad sísmica máxima: nivel 2

Ocurrencia: 8 de noviembre /11:36 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M4.6

Intensidad sísmica máxima: nivel 2

Ocurrencia: 8 de noviembre / 10:13 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M4.7

Intensidad sísmica máxima: nivel 1

Ocurrencia: 4 de noviembre / 4:16 a. m.

Epicentro: Costa de Sanriku

Magnitud máxima: M5.2

Intensidad sísmica máxima: nivel 2

🫨 Antecedentes más recordados

2011: Gran terremoto del este de Japón (M9.0) — el más devastador en la historia moderna.

1960: Terremoto de Sanriku (M7.2).

1981: Terremoto de Sanriku (M7.0).

1989: Terremoto de Sanriku (M7.1).

1992: Serie de terremotos gemelos (M6.9 × 2).

Los expertos del Agencia Meteorológica de Japón (JMA) subrayan que la actual secuencia “no implica necesariamente” la inminencia de un gran evento, pero advierten que la energía acumulada en la placa del Pacífico frente a Tohoku “sigue siendo alta”. Las poblaciones costeras de Miyako, Ofunato y Kesennuma mantienen sus protocolos de evacuación revisados desde el desastre de 2011.

“En Sanriku, cuando la tierra tiembla más de lo habitual, el mar también nos obliga a recordar”, dijo un residente de Rikuzentakata, mirando hacia el rompeolas construido tras el tsunami.

⚖️ Marco técnico y preventivo

El área de Sanriku forma parte del cinturón de subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de Okhotsk, donde las tensiones se liberan periódicamente en secuencias de sismos de magnitud moderada antes de un gran evento.

Desde la reforma de 2022, la JMA aplica un sistema de alertas escalonadas de “actividad sísmica anómala”, que permite a los municipios activar redes de refugio y comunicación preventiva incluso sin alerta de tsunami.

Los gobiernos locales recomiendan mantener reservas básicas, revisar rutas de evacuación y no difundir rumores en redes sociales.

Las autoridades recordaron que “un temblor M5 en el mar no suele causar daños directos, pero debe interpretarse como una señal para revisar la preparación familiar”.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



