[kyō no kion] Verano eterno y amanecer helado

“De la arena al hielo: Japón muestra su geografía más radical en pleno otoño

📍Tōkyō | 4 de noviembre

Mientras el archipiélago japonés vive los primeros compases del otoño avanzado, el contraste climático entre norte y sur alcanza niveles notables.

Según el ranking nacional de observaciones meteorológicas difundido a las 15:00 horas, Okinawa y Hokkaidō ofrecieron hoy un retrato casi opuesto del país: el trópico y el hielo coexistiendo bajo un mismo cielo.

🔥 Calor persistente en Okinawa

En la parte superior del listado, las diez temperaturas más altas del día se registraron todas en la prefectura de Okinawa, encabezadas por Nakazato (Miyakojima, 28.9 °C) y Nago (28.9 °C).

A las 14:32, el termómetro en Nakazato marcó casi 29 grados, superando en 1.5 °C la media estacional, y confirmando que el archipiélago sur sigue atrapado en un “otoño tropical”.

Incluso Ishigaki y Tarama superaron los 28 °C, valores más propios de septiembre que de noviembre.

El fenómeno, según los observadores, responde a la persistencia de vientos cálidos del sur y al retraso del frente otoñal en las regiones del Pacífico.

❄️ Amanecer gélido en Hokkaidō

En el extremo opuesto, Hokkaidō volvió a registrar las mínimas más bajas del país.

El punto más frío fue Kimobetsu (Shimamaki, -7.7 °C), donde el amanecer tiñó de escarcha los campos y las ventanas de las casas rurales.

Le siguieron Rikubetsu (-7.5 °C) y Nozawa en Nagano (-7.0 °C), todos con descensos de más de 6 °C respecto al promedio.

En varias zonas, la temperatura cayó por debajo de los -6 °C antes de las 7:00, marcando el inicio no oficial del invierno boreal japonés.

🌏 Dos estaciones, un mismo país

Japón muestra así su característico “doble clima” de transición: mientras en Okinawa la gente aún viste ropa ligera y disfruta del mar, en Hokkaidō ya se preparan los equipos de remoción de nieve.

El contraste, habitual pero intensificado este año, evidencia cómo la geografía alargada del país —de los 20° a los 45° de latitud norte— permite convivir el verano y el invierno en un mismo día.

