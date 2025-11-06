[samuraiburū] El horizonte del orgullo japonés

Adidas y JFA revelan la camiseta que simboliza el renacer del fútbol japonés

📍 Tōkyō, 6 de noviembre

La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA) y su socio oficial Adidas Japan presentaron a las 00:00 horas de hoy jueves, la nueva camiseta que acompañará a la selección nacional masculina en su camino al Mundial de Norteamérica 2026.

Bajo el concepto “HORIZON” (水平線), la prenda simboliza el punto donde el mar y el cielo se funden —una metáfora de los límites que Japón busca trascender en su próxima aventura mundialista.

El diseño destaca por un patrón de líneas curvas en el pecho que evocan el horizonte que rodea el archipiélago japonés. En la nuca, un pequeño sol naciente rinde homenaje al orgullo de portar el emblema nacional.

El estreno oficial será el 14 de noviembre, en el Kirin Challenge Cup 2025 ante la selección de Ghana en el Toyota Stadium, donde los jugadores vestirán por primera vez el nuevo azul de combate.

🗣️ Voces del vestuario

El mediapunta Kubo Takefusa, uno de los referentes de la nueva generación, definió el concepto como “una palabra muy positiva”.

“No me lo imaginaba así, pero tiene una elegancia sobria que me gusta. En el Mundial quiero superar los límites y alcanzar la mejor vista del horizonte.”

Por su parte, Minamino Takumi destacó el peso simbólico del color:

“El azul de Japón siempre tiene algo especial. Al ver este nuevo diseño sentí orgullo. Vamos a pelear juntos por el título.”

Ambos coinciden en que el “HORIZON” no solo viste, sino que une: representa el esfuerzo colectivo, el trabajo invisible y la mirada hacia un futuro más alto.

🌅 Símbolos y significado

Azul profundo: refleja la inmensidad del océano Pacífico y la calma interior del espíritu japonés.

Gráficos radiales: evocan las ondas que se expanden, símbolo de conexión y energía.

Sol naciente en la nuca: un recordatorio constante de representar al país con dignidad y pasión.

Material “Climacool”: pensado para el rendimiento bajo calor y humedad, combinando tradición y tecnología.

El nuevo uniforme debutará ante Ghana en el Toyota Stadium en la Kirin Challenger Cup a disputarse el 14 de noviembre.

⚽️Presentación mundial

Adidas anunció simultáneamente los uniformes de local para 22 países

