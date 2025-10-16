[sakkā] sintonía histórica en triunfo sobre Brasil

Más de uno de cada cinco hogares sintonizó el partido: Japón paralizó el país ante Brasil

📍Tōkyō | 16 de octubre

El pasado martes, la selección japonesa de fútbol protagonizó una de las noches más memorables en la historia del deporte nipón al vencer 3–2 a la poderosa Brasil en el marco del Kirin Challenge Cup 2025.

El partido, transmitido por la cadena TV Asahi, alcanzó una audiencia promedio de 16.0 % a nivel de hogares y un máximo instantáneo de 21.5 % en la región de Kanto, según datos de Video Research.

En términos individuales, el rating llegó al 10.4 % promedio y al 13.8 % de pico, cifras consideradas altísimas para un amistoso internacional.

⚽ Del 0–2 a la hazaña: remontada con carácter

Durante el primer tiempo, Japón sufrió el dominio brasileño y se fue al descanso con un marcador adverso de 0–2. Sin embargo, en la segunda mitad, los dirigidos por Hajime Moriyasu mostraron una reacción monumental:

tres goles consecutivos que sellaron una remontada histórica, celebrada con euforia tanto en el estadio como en las redes sociales.

Los hinchas destacaron la determinación y disciplina del equipo, símbolos del espíritu “never give up” que caracteriza al fútbol japonés.

📺 Un fenómeno televisivo y emocional

El momento de mayor sintonía —registrado a las 21:29 horas, justo tras el tercer gol japonés— reflejó la unión del país frente a un logro inesperado.

Miles de usuarios compartieron mensajes como “日本サッカーの新しい夜明けだ” (“Es una nueva aurora para el fútbol japonés”).

La cadena TV Asahi celebró los resultados, subrayando que la audiencia superó incluso a algunos partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

🌏 Más allá del marcador

Esta victoria tiene un peso simbólico: demuestra que Japón ya puede competir de igual a igual con las grandes potencias mundiales.

Los analistas deportivos coinciden en que este triunfo no solo eleva la moral del equipo de cara al Mundial 2026, sino que también impulsa el entusiasmo popular por el fútbol, especialmente entre los jóvenes.

📍Conclusión:

Lo ocurrido en el Kirin Challenge Cup 2025 no fue solo un resultado deportivo, sino una manifestación del progreso del fútbol japonés, que ha pasado de ser un actor emergente a convertirse en un contendiente serio frente a selecciones históricas.

El eco mediático, las cifras de audiencia y la emoción colectiva confirman que esta noche será recordada como una página dorada en la historia del deporte nipón.

