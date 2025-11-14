[samuraiburū] Victoria que inspira

Un triunfo que abraza: Japón celebra juntos, del césped a las gradas

📍Aichi | 14 de noviembre

En una noche de intensidad y precisión en el Toyota Stadium, la selección japonesa derrotó por 2-0 a un físico y agresivo combinado de Ghana en el Kirin Challenge Cup 2025, mostrando solidez táctica y claridad ofensiva.

El equipo dirigido por Moriyasu Hajime tomó ventaja temprano, al minuto 16, cuando Sano Kaishu recuperó el balón en el mediocampo, se asoció con toques cortos y avanzó en conducción hasta habilitar a Minamino Takumi, quien definió con serenidad para abrir el marcador.

Ya en el segundo tiempo, a los 60 minutos, Dōan Ritsu recibió un pase filtrado desde la derecha y, con una zurda quirúrgica, fusiló el primer palo para sellar el 2-0 definitivo ante un rival que nunca logró imponer su potencia física.

Tras el encuentro, Minamino destacó la importancia del inicio agresivo del equipo y del duelo individual:

“Queríamos el primer gol. Kai (Sano) me puso un pase perfecto y pude definir. Antes del partido hablamos de no perder los duelos y entrar con máxima intensidad desde el primer segundo”, afirmó en la zona mixta.

La mirada ya está puesta en el siguiente compromiso: el 18 de noviembre en el Estadio Nacional, donde Japón se medirá a Bolivia. Minamino cerró con determinación:

“Vamos a prepararnos bien y luchar por otra victoria”.

