[samuraiburū] Japón gana con autoridad

En el partido 100 de Moriyasu, Japón jugó como si cada toque fuera un agradecimiento

📍Tōkyō | 18 de noviembre

En una fría noche de noviembre en el Estadio Nacional de Tokio, la selección japonesa cerró el 2025 con una victoria contundente, madura y simbólica: 3–0 ante Bolivia, en el que fue el partido número 100 de Moriyasu Hajime al mando de los Samurai Blue.

Una jornada con tintes de celebración, pero también de confirmación: Japón llega al 2026 —año de Mundial— con una identidad colectiva sólida y con un grupo amplio capaz de responder incluso ante las rotaciones más profundas.

🇯🇵 Japón, sólido y vertical desde el inicio

La selección japonesa, ya clasificada al Mundial tras liderar la fase final asiática y con dos victorias recientes ante Ghana (2-0) y Brasil (3-2), llegó al duelo con siete cambios.

Sin embargo, el equipo mostró desde el minuto 1 una estructura reconocible: presión coordinada, amplitud por bandas y mucha movilidad en los interiores.

Apenas al minuto 4 cayó el primer golpe.

Endo Wataru robó en la zona central, Kubo Takefusa condujo por derecha y puso un centro tenso al corazón del área.

Kamada Daichi, elegante y frío, controló con el pecho y fusiló de volea.

Un 1–0 que confirmó que Japón no necesitaba tiempo para encenderse.

A los 22’, Japón rozó el segundo: Kubo activó a Sugawara por banda y su centro encontró a Ogawa, cuyo cabezazo dio en el travesaño tras un leve desvío del arquero. Minamino tomó el rebote, pero el balón no quiso entrar.

Bolivia respondió tímidamente hacia el final del primer tiempo, aunque sin generar una ocasión real. El 1–0 al descanso reflejó la superioridad japonesa.

🔁 Los cambios mueven el partido

Moriyasu ajustó al descanso buscando más desequilibrio por derecha. Tras un tramo más espeso, Japón revolucionó el encuentro en el minuto 67 con un triple cambio:

Machino, Nakamura, y Ueda ingresaron para darle energía al frente de ataque.

Y funcionó de inmediato.

⚽ 2–0 (71’) — El gol “de laboratorio”

Dōan abrió el campo, Nakamura atacó el bolsillo derecho y cedió atrás.

Shuto Machino, llegando desde segunda línea, remató de primera con frialdad quirúrgica.

Una jugada de manual, ejecutada por recién ingresados.

⚽ 3–0 (78’) — Nace un protagonista

Un pase vertical de Seko encontró a Ueda, que con cuerpo y pausa dejó la pelota viva dentro del área.

Nakamura, con técnica y sangre fría, recortó usando la planta del pie y definió con un derechazo potente:

1 gol + 1 asistencia en apenas 10 minutos.

La grada explotó. Japón ya tenía control total del juego, y la noche se transformó en homenaje al proyecto de Moriyasu.

🏁 Un cierre perfecto para un año exigente

Con el 3–0, Japón encadenó tres victorias consecutivas en Fecha FIFA y cerró un 2025 que incluyó triunfos de prestigio, rotaciones efectivas y el crecimiento de nuevos protagonistas como Nakamura, Machino y Ogawa.

El 2026 comienza en marzo.

El Mundial asoma en el horizonte.

Y Japón llega fuerte.

©NoticiasNippon