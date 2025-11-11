[kyō no kion] Mapa térmico partido

De Ishigaki a Sapporo: Japón experimenta una diferencia térmica de casi 26 °C en un mismo día

11 de noviembre

En la tarde del martes, Japón vivió un marcado contraste climático de norte a sur. Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), a las 15:00 horas la temperatura máxima en Sapporo fue de 4.3 °C, equivalente a niveles típicos de principios de diciembre, mientras que en Ishigaki (Okinawa) el termómetro alcanzó 30.0 °C, un calor más propio del pleno verano.

En el centro del país, Tokio registró 15.8 °C, con una caída de casi 5 grados respecto al día anterior, reflejando la entrada de aire frío continental. Osaka se mantuvo templada con 18.3 °C, aunque también por debajo de los promedios recientes.

El mapa térmico muestra claramente la división del archipiélago: tonos azules cubriendo el norte, verdes en el centro y amarillos y rojos extendiéndose hacia el sur, en una transición visual del invierno al verano en cuestión de kilómetros.

🌴 Calor persistente en Okinawa

La lista de localidades más calurosas estuvo dominada por la región de Okinawa, donde se concentraron las diez temperaturas máximas del país.

El récord del día fue para Ōbara (大原, Taketomi-chō) con 30.1 °C, seguida de Ishigaki y Hateruma, ambas con valores superiores a 29 °C.

Aunque estas cifras no superaron los récords históricos de noviembre, sí marcaron una anomalía térmica positiva de entre +3 y +4 °C sobre los promedios normales. Según los datos oficiales, desde 1978 no se observaba una persistencia tan cálida en la primera mitad de noviembre.

❄️ Frío prematuro en Hokkaidō

En contraste, la temperatura más baja del día se registró en Nakashibetsu (中標津, Kushiro, Hokkaidō) con −6.0 °Ca las 6:16 a. m., seguida por Nozawa (Nagano) con −5.7 °C.

La diferencia entre el punto más cálido del país (Okinawa) y el más frío (Hokkaidō) fue de casi 36 °C, una amplitud térmica notable incluso para el archipiélago japonés.

Las temperaturas matutinas en Hokkaidō fueron entre 2 y 5 °C más bajas que el promedio, lo que provocó las primeras escarchas generalizadas y cielos despejados bajo aire polar seco.

🔍 Contexto climático

Este patrón refleja la transición estacional acelerada del país: mientras el norte ya se encuentra bajo dominio de masas de aire ártico, el sur continúa influido por corrientes cálidas subtropicales.

Los meteorólogos advierten que estos contrastes seguirán acentuándose en los próximos días, con posibilidad de nevada temprana en el norte y ambiente húmedo y cálido en el sur.

