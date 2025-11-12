[tōkyō toshin] El amanecer más frío del otoño:

Frío histórico en la metrópoli: el termómetro de Shinjuku marca la mínima más baja del año

📍Tōkyō | 12 de noviembre

La mañana del miércoles marcó un nuevo hito en el descenso de temperaturas en el este de Japón. Bajo un cielo despejado, el aire seco y las condiciones de calma nocturna favorecieron un fuerte enfriamiento radiativo en amplias zonas del país.

En el llano de Kantō —una región que habitualmente disfruta de inviernos más templados— se registraron valores inusualmente bajos para mediados de noviembre.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), en la ciudad de Mooka (prefectura de Tochigi) el termómetro descendió por debajo de 0 °C, una rareza en esta época del año.

En otras localidades de la llanura de Kantō, las mínimas fueron entre 4 °C y 5 °C inferiores a los promedios estacionales.

Incluso en el corazón de la capital, la sensación invernal se hizo presente: en Tokio, la temperatura bajó hasta 8.1 °C antes de las 7 a.m., marcando la cifra más baja de este otoño y el nuevo récord de mínima de la temporada.

Los especialistas advierten que estos descensos podrían repetirse durante la semana, especialmente en zonas interiores donde el aire frío quedará atrapado en los valles.

Aunque el día se mantuvo soleado, las temperaturas máximas apenas superaron los 15 °C en buena parte de Kantō y Tōkai, consolidando la sensación de un invierno que se aproxima más rápido de lo habitual.

🧊 Contexto meteorológico

El fenómeno responde a la influencia de un sistema de alta presión que se desplazó hacia el este del país, generando cielos despejados y vientos débiles durante la madrugada. Estas condiciones permiten que el calor diurno se disipe rápidamente hacia la atmósfera, provocando fuertes enfriamientos en el suelo, especialmente en zonas sin viento ni nubosidad.

En contraste, las áreas costeras y urbanas —como Yokohama o Chiba— registraron temperaturas algo más suaves, debido al efecto moderador del mar y del calor urbano acumulado.



