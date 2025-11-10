[kyō no kion] una jornada fría y cálida

El archipiélago dividido por el aire frío: Tokio sube al veranillo mientras Hokkaidō se congela

📍Tōkyō | 10 de noviembre

Hoy lunes, Japón quedó bajo un patrón de presión invernal (冬型の気圧配置). La masa de aire frío avanzó desde Siberia hacia el Mar de Japón, afectando sobre todo a Hokkaidō y Tōhoku.

En Asahikawa, la máxima fue de 6.1 °C, 3.6 °C menos que ayer, y en muchas zonas costeras del norte el termómetro no superó los 10 °C.

Los vientos fríos del noroeste trajeron nubes y lluvias intermitentes en el litoral del Mar de Japón, anticipando el primer aliento del invierno.

☀️ Kantō: un día primaveral en pleno noviembre

En contraste, la región de Kanto recibió abundante sol y apenas sintió la masa fría.

Tokio alcanzó 20.7 °C, 7.0 °C más que el domingo, y en Kumagaya (Saitama) la máxima fue de 21.5 °C, 8.8 °C superior al día anterior.

El aire se sintió tibio y seco, un respiro agradable tras la jornada gris del fin de semana.

El fenómeno se explica por la debilidad del frente frío en el centro del país y la radiación solar directa que elevó las temperaturas.

🌧️ Oeste con enfriamiento repentino

Mientras tanto, el oeste japonés mostró un descenso marcado.

En Kagoshima, la máxima fue de 19.8 °C, 4.4 °C menos que el domingo.

El aire frío del continente afectó a Kyūshū y Chūgoku, donde las temperaturas vespertinas se mantuvieron entre 15 °C y 20 °C, con viento moderado del noroeste.

📊 Los extremos del día

Según los registros de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁):

🔥 Máxima nacional: 28.1 °C en Ogano (Tokio) , una anomalía cálida para noviembre.

❄️ Mínima nacional: −2.7 °C en Sukayu (Aomori), con heladas matutinas visibles en los valles.

La diferencia térmica entre ambos puntos superó los 30 °C, reflejando el fuerte gradiente entre el norte polar y el centro templado.

🧭 Balance climático

Japón experimentó este lunes un paisaje meteorológico de contrastes: mientras el norte se hundía en su primera ola de aire polar, el centro y el este disfrutaban de un veranillo de San Martín japonés (小春日和).

Sin embargo, los meteorólogos advierten que la masa fría continuará descendiendo durante la semana, provocando un descenso general de temperaturas hacia el miércoles, especialmente en Kanto y Tokai.

