[wakaki samuraiburū] en octavos de final

La noche en que Japón volvió a sonreír: talento, coraje y clasificación

📍Catar | 15 de noviembre

La primera fase eliminatoria del FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 quedó definida este 15 de noviembre, con el cierre de un histórico Round of 32, ya que esta edición marca el debut del nuevo formato con 48 selecciones.

En ese marco, la selección U-17 de Japón cumplió y convenció: tras un primer tiempo sin goles por las atajadas del portero sudafricano Lwandidso Radebe, los nipones ajustaron la mira en la segunda mitad y se impusieron 3-0 para clasificar entre los 16 mejores del torneo.

El partido, disputado bajo la presión de un formato inédito, mostró a un Japón paciente en el inicio pero letal cuando encontró espacios.

El 1-0 llegó al 48’, con el delantero Asada Hiroto (Yokohama F. Marinos) insistiendo hasta convertir en su tercer intento tras dos tapadas del arquero rival.

Once minutos después, al 59’, un robo en campo contrario terminó en la definición fría de Yoshida Minato (Kashima Antlers Youth) para el 2-0. La sentencia final cayó al 72’, cuando Fujii Shota (Yokohama F. Marinos Youth) conectó un potente cabezazo tras un tiro de esquina.

Con esto, Japón rompe una racha amarga: aunque acumula cuatro participaciones consecutivas en octavos de final, en las últimas tres ediciones había quedado fuera en su primer partido de eliminación directa.

Esta vez, al superar el Round of 32, la selección juvenil demuestra madurez competitiva y da el primer paso firme hacia los cuartos de final.

🇰🇵🇯🇵 Próximo desafío: Japón se mide ante Corea del Norte en un esperado duelo asiático

El rival del 18 de noviembre será Corea del Norte, que viene de vencer 2-1 a Venezuela, dando paso al primer enfrentamiento asiático de la fase final. Japón buscará mantener su solidez y confirmar que está listo para pelear por los puestos altos.

En caso de avanzar a cuartos de final, el cuadro nipón se verá las caras con el ganador del intenso Austria vs Inglaterra, uno de los duelos más fuertes de la llave.

📌 Resultados completos del Round of 32

(11–15 de noviembre, hora local)

14 de noviembre

Zambia 1–3 Mali

Portugal 2–1 Bélgica

Suiza 3–1 Egipto

Francia 2–0 Colombia

Argentina 2–2 (4–5 pen.) México

Irlanda 1–1 (9–8 pen.) Canadá

Estados Unidos 1–1 (3–4 pen.) Marruecos

Brasil 0–0 (5–4 pen.) Paraguay

15 de noviembre

Senegal 0–1 Uganda

Corea del Sur 0–2 Inglaterra

Italia 2–0 República Checa

Japón 3–0 Sudáfrica

Alemania 0–1 Burkina Faso

Venezuela 1–2 Corea del Norte

Austria 2–0 Túnez

Croacia 1–1 (3–4 pen.) Uzbekistán

🗓️ Round of 16 (18 de noviembre – hora local)

Austria vs Inglaterra

Suiza vs Irlanda

Italia vs Uzbekistán

México vs Portugal

Brasil vs Francia

Uganda vs Burkina Faso

Marruecos vs Mali

Corea del Norte vs Japón



